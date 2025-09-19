Hitzewelle in der Schweiz: Sonniges Wetter mit subtropischer Luft und Wetterumschwung am Wochenende

Ein ausgedehntes Hochdruckgebiet bestimmt das Wetter in der Schweiz, bringt warme Luft subtropischen Ursprungs und Temperaturen von bis zu 30 Grad. Am Wochenende Wechsel zu einer Tiefdruckzone mit Kaltfront. Tipps zur Vermeidung von Kreislaufbelastungen und Mitmach-Aktionen.

Ein ausgedehntes Hochdruckgebiet , das sich von der Iberischen Halbinsel über den Alpenbogen bis nach Südosteuropa erstreckt, dominiert das Wetter geschehen in der Schweiz bis Samstag. Dieses Hochdrucksystem bringt mit einer schwachen Südwestströmung warme Luft subtropischen Ursprungs in den Alpenraum. Am Sonntag vollzieht sich ein Wetter umschwung, da die Schweiz in den Einflussbereich einer Tiefdruckzone über Westeuropa gerät.

Dieser Wechsel wird durch eine vorübergehende Föhnphase in den Alpen eingeleitet, bevor uns am Nachmittag von Westen her eine Kaltfront erreicht. Die Wetterlage verspricht eine Mischung aus sonnigen Abschnitten und zunehmender Bewölkung, wobei die Temperaturen deutlich über dem saisonalen Durchschnitt liegen werden.\Am Morgen präsentiert sich das Mittelland gebietsweise nebelig, während sich am Abend Wolkenfelder von Westen her ausbreiten. Die Temperaturen in den Niederungen liegen am Morgen um 12 Grad, in leicht erhöhten Lagen zwischen 13 und 18 Grad. Am Nachmittag werden Höchstwerte von bis zu 28 Grad erwartet, wobei in den Alpentälern mit leichtem Föhn und in der Region Basel sogar bis zu 30 Grad möglich sind. In den Bergen herrscht außergewöhnlich warmes Wetter bei mäßigem, am Alpenhauptkamm teilweise starkem Süd- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze liegt auf beachtlichen 4400 Metern. Am Folgetag setzt sich das sonnige Wetter mit zunehmender Schleierbewölkung fort. Im Mittelland und Jura können sich am Morgen Nebelfelder bilden. Die Temperaturen klettern am Morgen auf etwa 14 Grad und erreichen am Nachmittag 28 Grad. Im Mittelland weht am Nachmittag ein schwacher Südwestwind, während in den Alpentälern föhnige Bedingungen herrschen. In den Bergen weht weiterhin schwacher bis mäßiger Süd- bis Südwestwind. Die Nullgradgrenze sinkt leicht auf 4300 Meter. Am Sonntag erwartet uns vorwiegend sonniges und sehr mildes Wetter in allen Höhenlagen. In der Nacht auf Sonntag nimmt die Bewölkung auf der Alpensüdseite zu. Die Temperaturen liegen am Morgen in den Niederungen um 17 Grad und erreichen am Nachmittag 26 Grad. Im Oberengadin werden maximal 21 Grad erwartet. In den Bergen weht schwacher Südwind. Die Nullgradgrenze liegt bei 4400 Metern.\Angesichts der bevorstehenden warmen Temperaturen ist es ratsam, Aktivitäten frühzeitig am Tag zu planen, um die heißesten Stunden zu vermeiden. Bei längeren Aufenthalten im Freien sollten Schatten und Kopfbedeckung genutzt werden, um Überhitzung zu vermeiden. Besonders bei föhnigem Wetter in den Alpen ist auf mögliche Kreislaufbelastungen zu achten. Wer das Wetter aktiv mitgestalten möchte, kann in der Facebook-Gruppe „Dein Wetter in der Schweiz“ aktuelle Fotos und Videos teilen. Leserreporterinnen und -reporter laden dort täglich ihre Eindrücke hoch. Ausgewählte Bilder werden im Wetterbericht von Polizei.news unter „Wetterimpressionen von gestern und heute“ veröffentlicht. Für alle, die entlaufene oder gefundene Tiere melden möchten, steht die Schweizerische Tiermeldezentrale (STMZ) zur Verfügung





