Hitachi Energy: Möglicher neuer Campus in Wettingen geplant – Richtplananpassung notwendig

Die Aargauer Regierung will die raumplanerischen Voraussetzungen für die mögliche Ansiedlung eines Hitachi Energy Campus in Wettingen schaffen. Der Grosse Rat entscheidet über eine Anpassung des Richtplans. Das Vorhaben könnte die Wirtschaftsregion Limmattal stärken, stösst aber auch auf Kritik.

Die Aargau er Regierung bereitet den Weg für eine potenziell bedeutende Wirtschaft sinvestition vor: Die Ansiedlung eines neuen Hitachi Energy Campus in Wettingen . Der Grosse Rat des Kantons Aargau wird in Kürze über eine Anpassung des kantonalen Richtplan s entscheiden, die die raumplanerischen Voraussetzungen für dieses Vorhaben schaffen soll.

Das Gebiet «Tägerhardächer» in Wettingen gilt als eine der bevorzugten Optionen für den neuen Campus, wobei auch ein Standort in der Nachbargemeinde Otelfingen in Betracht gezogen wird. Die Entscheidung von Hitachi Energy, wo sie ihre Kapazitäten erweitern und Arbeitsplätze zusammenführen werden, ist von grosser Bedeutung für die Wirtschaftsregion Limmattal und den gesamten Kanton Aargau. Die wirtschaftliche Tragweite der möglichen Ansiedlung von Hitachi Energy wird im Kanton Aargau breit anerkannt.

Es wird erwartet, dass durch den neuen Campus rund 1000 bestehende Arbeitsplätze gesichert und bis zu 2000 neue Stellen geschaffen werden könnten. Volkswirtschaftsdirektor Dieter Egli betont die Notwendigkeit, diese Arbeitsplätze im Kanton zu halten, da andernfalls ein erhebliches Beschäftigungspotenzial verloren gehen würde. Neben der direkten Schaffung von Arbeitsplätzen wird auch ein positiver Effekt auf die lokale Wirtschaft, das Gewerbe und die gesamte Region erwartet, insbesondere durch die Schaffung qualifizierter Arbeits- und Ausbildungsplätze.

Die Investition von Hitachi Energy würde somit einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Aargau leisten und die regionale Wirtschaft nachhaltig fördern. Die Regierung ist sich bewusst, dass die Entscheidung von Hitachi Energy nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt. Das geplante Areal für den Hitachi Energy Campus umfasst 10,7 Hektaren und befindet sich derzeit im Landwirtschaftsgebiet, wobei es teilweise einen Siedlungstrenngürtel überlagert.

Die Umwidmung dieses Areals erfordert eine Reduzierung von Fruchtfolgeflächen und eine Anpassung des Trenngürtels. Der Kanton Aargau plant, den Verlust an Agrarland durch Aufwertungen an anderen Orten zu kompensieren. Im Rahmen des Anhörungsverfahrens, an dem 60 Mitwirkende beteiligt waren, wurden Bedenken hinsichtlich der Inanspruchnahme von Kulturland, der landschaftlichen Beeinträchtigung und der zu erwartenden Verkehrsbelastung geäussert.

Der Regierungsrat betont jedoch, dass die Verkehrsbelastung durch ein umfassendes Verkehrskonzept minimiert werden soll, das den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Förderung von Fussgänger- und Veloverkehr sowie die Nutzung des direkten Autobahnanschlusses vorsieht. Obwohl das Vorhaben von der Regierung, der Standortgemeinde Wettingen und dem Regionalplanungsverband Baden Regio unterstützt wird, steht der endgültige Standortentscheid von Hitachi Energy noch aus. Die aktuelle Richtplananpassung ist eine vorbereitende Massnahme, die automatisch aufgehoben wird, sollte sich das Unternehmen letztendlich für einen anderen Standort entscheiden





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