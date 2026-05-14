Hitachi-Campus in Wettingen: GLP Aargau sieht Chancen und Anforderungen

Die GLP Aargau sieht die mögliche Ansiedlung von Hitachi Energy in Wettingen als einen der bedeutendsten wirtschaftspolitischen Schritte des vergangenen Jahrzehnts im Kanton. Der Aargau kämpfe mit strukturellen Herausforderungen wie einem Bevölkerungswachstum und einem Wirtschaftswachstum deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt. Die Hitachi-Ansiedlung biete nun die seltene Gelegenheit, diesen Trend zu durchbrechen und von einem passiven Wohn- zu einem innovativen und aktiven Wirtschaftskanton zu werden.

Für die GLP Aargau ist die mögliche Ansiedlung von Hitachi Energy in Wettingen "eine der bedeutendsten wirtschaftspolitischen Schritte der vergangenen Jahre im Kanton". Der Aargau stehe vor einer strategischen Weichenstellung, da er mit strukturellen Herausforderungen wie einem Bevölkerungswachstum und einem Wirtschaftswachstum deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt kämpfe.

Die Hitachi-Ansiedlung biete nun die seltene Gelegenheit, diesen Trend zu durchbrechen und von einem passiven Wohn- zu einem innovativen und aktiven Wirtschaftskanton zu werden. Ein internationaler Konzern bringe nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch Know-how, Innovationskraft und internationale Vernetzung. Doch der Kanton sei unter Zugzwang, da auch der Zürcher Alternativstandort Otelfingen zur Auswahl stehe. Für die Kantonalpartei ist klar, dass ein Scheitern des Projekts ein deutliches Signal für den Aargau wäre.

So gross die wirtschaftlichen Chancen auch seien, so klar seien auch die Anforderungen an das Projekt. Die geplante Entwicklung grefe in die Landschaft ein und wähnte Fragen zur Verkehrsbelastung, zur Raumplanung, zur Nutzung von Fruchtfolgeflächen und zur ökologischen Gestaltung auf. Die Ansiedelung müsse deshalb an klare Forderungen geknüpft werden. Die GLP Aargau fordert eine kompakte Bauweise, eine starke Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie konsequente Nachhaltigkeitsmassnahmen zum Ausgleich des Eingriffs in die Raumplanung.

"Nur wenn wirtschaftliche Entwicklung, Umweltverträglichkeit und Lebensqualität zusammengedacht werden, kann das Projekt Akzeptanz finden.





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