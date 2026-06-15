Historisches Friedensabkommen zwischen USA und Iran

Die USA und der Iran haben ein Friedensabkommen geschlossen, das ein sofortiges Ende des Krieges, die Aufhebung der Seeblockade und die Öffnung der Straße von Hormus vorsieht. Die Unterzeichnung ist für den 19. Juni in der Schweiz geplant.

Die USA und der Iran haben ein historisches Friedensabkommen geschlossen, das am frühen Montagmorgen von US-Präsident Donald Trump, dem iranischen Außenministerium, dem Nationalen Sicherheitsrat des Iran und dem Vermittlerstaat Pakistan bekannt gegeben wurde.

Trump verkündete auf seiner Plattform Truth Social: 'Das Abkommen mit der Islamischen Republik Iran ist nun abgeschlossen.

' Der iranische Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi erklärte im staatlichen Fernsehen ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges, das auch für den Libanon gelte. Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif teilte auf X mit, die offizielle Unterzeichnung sei für den 19. Juni in der Schweiz geplant. Der Nationale Sicherheitsrat des Iran bestätigte das Datum und gab die Einigung auf den Text einer Absichtserklärung mit den USA bekannt.

Damit enden nach iranischen Angaben der Krieg und die militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, ab sofort und dauerhaft. Zudem werde die Seeblockade gegen den Iran unverzüglich und vollständig aufgehoben. Gespräche über ein endgültiges Abkommen sollen beginnen, sobald die USA ihre Verpflichtungen aus der Absichtserklärung erfüllt haben. Trump erklärte seinerseits, er genehmige die 'gebührenfreie' Öffnung der Straße von Hormus sowie die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade.

'Schiffe der Welt, startet eure Motoren. Lasst das Öl fließen!

', schrieb Trump. Der Ölpreis gab daraufhin um rund vier Prozent nach. Der Preis für die Nordseesorte Brent fiel auf 83,75 Dollar je Barrel und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Das US-Leichtöl WTI verbilligte sich auf ein Tagestief von 80,87 Dollar.

Die iranischen Nachrichtenagenturen Mehr und Tasnim veröffentlichten Details aus dem 14-Punkte-Entwurf der Absichtserklärung. Demnach soll innerhalb von 30 Tagen die US-Seeblockade vollständig aufgehoben und die Straße von Hormus unter iranischer Regie wieder geöffnet werden. Sanktionen gegen iranische Öl- und Petrochemie-Verkäufe sollen ausgesetzt werden.

Zudem verlangt Teheran die Freigabe eingefrorener Gelder in Höhe von 24 Milliarden Dollar. Die Hälfte dieser Mittel sowie die Aufhebung der Blockade und der Ölsanktionen müssten gewährt werden, bevor die auf 60 Tage angesetzten finalen Gespräche beginnen. Diese sollen sich auf Nuklearfragen und die vollständige Aufhebung der Sanktionen konzentrieren, während das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen von den Verhandlungen ausgeschlossen seien.

Die USA und ihre Verbündeten sollen zudem Wiederaufbaupläne für den Iran im Volumen von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen. Ein endgültiges Abkommen solle durch eine UN-Sicherheitsresolution gebilligt werden. Das iranische Außenministerium warnte, der Iran werde eigene Maßnahmen ergreifen, sollte die Gegenseite gegen die Vereinbarungen verstoßen. Das Wall Street Journal berichtete unter Berufung auf Trump, die Einigung sehe vor, dass der Iran keine Atomwaffen anstrebe und die Straße von Hormus umgehend öffne.

Im Gegenzug könnten Sanktionen aufgehoben werden. Bargeldzahlungen seien nicht vorgesehen, sagte Trump.

Zudem solle es strenge Kontrollen geben. Der Abtransport von nuklearem Material aus dem Iran habe für ihn derzeit keine Priorität. Der New York Times sagte Trump, dass dem Iran neue militärische Angriffe drohen würden, falls kein endgültiges Atomabkommen zustande komme. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie die Vereinten Nationen begrüßten das Friedensabkommen.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz sprach auf X von einem diplomatischen Durchbruch und gratulierte Trump sowie der iranischen Seite.

'Das kann den Weg zur Erholung der Weltwirtschaft und Stabilisierung der Region bahnen', erklärte Merz. Nun gelte es, das Vereinbarte zielstrebig umzusetzen. Der britische Premierminister Keir Starmer forderte die Wiederherstellung der gebührenfreien Schifffahrt in der Straße von Hormus und betonte, der Iran dürfe niemals über eine Atomwaffe verfügen. Die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E4-Gruppe (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien) bekräftigten dies und stellten in Aussicht, Sanktionen aufzuheben, sollte Teheran klare und überprüfbare Schritte bei seinem Atomprogramm unternehmen.

Das Abkommen markiert eine Zäsur in den jahrzehntelangen Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Analysten sehen darin eine Chance für eine Neuordnung der regionalen Machtverhältnisse, warnen jedoch vor den Herausforderungen bei der Umsetzung. Insbesondere die Frage der nuklearen Kontrollen und der iranischen Unterstützung für Milizen im Nahen Osten bleibt umstritten. Die internationale Gemeinschaft hofft nun auf eine dauerhafte Entspannung, die auch Auswirkungen auf den Ölmarkt und die globale Sicherheit haben könnte.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die vereinbarten Schritte eingehalten werden und ob der Frieden von Dauer ist





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