Scott Colom gewinnt die Senatswahl in Mississippi als erster afroamerikanischer Senator des Bundesstaats seit über einem Jahrhundert und ermöglicht den Demokraten die Mehrheit im Senat.

In einem historischen Wendepunkt der amerikanischen Politik haben die Demokratischen Partei in den USA die Senatswahl im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Dies ist das erste Mal seit mehr als vier Jahrzehnten, dass die Demokraten diesen Sieg in einem Staat erringen, der traditionell als eine der unerschütterlichen Hochburgen der Republikaner gilt.

Der demokratische Kandidat Scott Colom setzte sich knapp gegen die republikanische Amtsinhaberin Cindy Hyde-Smith durch. Mit diesem unerwarteten Erfolg kann die Demokratische Partei ihre Mehrheit im US-Senat von 54 auf 55 Sitze ausbauen, während die Republikaner auf 44 Mandate reduziert werden. Obwohl die Entscheidung über das letzte offene Mandat in Alaska noch aussteht, wo die demokratische Kandidatin Mary Peltola in Führung liegt, markiert der Sieg in Mississippi einen klaren Trendwende im politischen Kräfteverhältnis des Landes.

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Erster afroamerikanischer Senator aus Mississippi

Die 67-jährige Hyde-Smith räumte ihre Niederlage in einem Video auf sozialen Medien ein und gratulierte Colom zu seinem Erfolg. Die Wahl in Mississippi war von großer symbolischer und politischer Bedeutung. Scott Colom ist nicht nur ein politischer Gewinner, sondern auch der erste afroamerikanische Senator aus Mississippi seit über hundert Jahren. Der letzte Schwarze im US-Senat aus diesem Bundesstaat war Blanche Kelso Bruce, der 1875 einzog und als zuvor versklavter Mann als erster Afroamerikaner eine volle Amtszeit im Senat absolvierte.

Mississippi hat den höchsten Anteil Schwarzer an der Bevölkerung in den USA mit knapp 37 Prozent, was den historischen Bruch der politischen Repräsentation umso deutlicher macht. Der Wahlkampf wurde stark von den hohen Lebenshaltungskosten dominiert. Viele Wähler sahen die Politik von Präsident Donald Trump als Haupttreiber für Inflation und steigende Preise an, einschließlich der Auswirkungen des Krieges im Nahen Osten auf die Benzinpreise.

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Colom nutzte diese Unzufriedenheit strategisch und nannte seine Gegnerin öffentlich Cindy High Prices, was im Deutschen als Cindy der hohen Preise übersetzt werden kann. Diese wirtschaftlichen Sorgen, kombiniert mit der Kritik an rassistischen Praktiken wie der neuen Einteilung von Wahlkreisen, die von Republikanern vorgeschlagen wurde, um das Ergebnis zu beeinflussen, führten zu einem breiten Wahlsieg für die Demokraten. Das Ergebnis der Midterms hat tiefgreifende Konsequenzen für die politische Landschaft der Vereinigten Staaten.

Demokraten gewinnen Kontrolle über beide Häuser

Die Demokraten konnten nicht nur den Senat, sondern auch die Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern, wo sie nun mit 254 zu 168 Sitzen führen, obwohl noch einige Mandate vergeben werden müssen. Damit verlieren die Republikaner die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses. Zum ersten Mal steht Präsident Trump einem Parlament gegenüber, das vollständig von der Opposition kontrolliert wird. Dies gibt den Demokraten die Macht, Gesetzesvorhaben der Regierung zu blockieren und Untersuchungen gegen die Administration einzuleiten.

Obwohl die demokratische Mehrheit im Senat groß ist, reicht sie nicht aus, um ein possibles Veto von Präsident Trump zu überstimmen, da dazu eine Zweidrittelmehrheit erforderlich wäre. Experten wie die SRF-Korrespondentin Barbara Colpi betonen, dass dieser Sieg ein historischer Einschnitt ist, der die Unveränderlichkeit politischer Mehrheiten im tiefen Süden der USA widerlegt.

Wirtschaftliche Ungleichheit treibt politischen Wandel

Colom verknüpfte die lange Geschichte der politischen Ausgrenzung in Mississippi mit konkreten alltäglichen Problemen und positionierte sich als Vertreter für politische Teilhabe, was ihm breite Wählergruppen, einschließlich seiner konservativen Familie, näher brachte. Dieser Sieg zeigt, dass selbst in traditionell republikanischen Gebieten politischer Wandel möglich ist, wenn wirtschaftliche Ungleichheit und historische Ungerechtigkeiten als zentrale Themen angesprochen werden.