Historischer Moment: Franziska Duss als erste Frau in den Vorstand von Braunvieh Schweiz gewählt

Die Delegiertenversammlung von Braunvieh Schweiz wählt Franziska Duss als erste Frau in den Verbandsvorstand. Präsident Adrian Arnold fordert mehr Solidarität im Milchmarkt. Herausragende Leistungen von Braunvieh-Kühen werden gewürdigt.

Franziska Duss ist ein historischer Schritt für Braunvieh Schweiz gelungen. Als erste Frau in der Geschichte des Verbandes wurde sie in den Vorstand gewählt. Die Delegiertenversammlung von Braunvieh Schweiz , die kürzlich stattfand, markierte somit einen Wendepunkt in der Führung des bedeutenden Schweizer Milchviehzucht verbandes. Franziska Duss , eine erfahrene Braunviehzüchterin aus dem Kanton Luzern, wurde mit großer Mehrheit in das Gremium aufgenommen.

Ihre Wahl wird weitreichende Auswirkungen auf die zukünftige Ausrichtung des Verbandes haben und ein wichtiges Signal für die Förderung von Frauen in Führungspositionen in der Landwirtschaft setzen.\Präsident Adrian Arnold betonte in seiner Rede die Notwendigkeit von mehr Solidarität im aktuellen, angespannten Milchmarkt. Er unterstrich die Herausforderungen, denen sich die Milchbauern gegenübersehen, und appellierte an die Mitglieder, sich gegenseitig zu unterstützen. Braunvieh Schweiz plant, die Zusammenarbeit mit anderen Milchviehzuchtverbänden in Zukunft noch zu intensivieren, um gemeinsam die Interessen der Züchter zu vertreten und auf die Herausforderungen des Marktes zu reagieren. Eine Fusion der Verbände steht aktuell jedoch nicht zur Debatte. Die Fokussierung liegt auf der Stärkung der bestehenden Strukturen und der Optimierung der Zusammenarbeit, um Synergieeffekte zu erzielen und die Wettbewerbsfähigkeit der Braunviehzucht in der Schweiz zu erhalten und auszubauen. Direktor Martin Rust und Präsident Adrian Arnold hießen Fränzi Duss und Fredl Anderegg im Vorstand willkommen. Die Versammlung ehrte auch Züchter für herausragende Leistungen ihrer Tiere. So erreichten im vergangenen Jahr beeindruckende 40 Braunvieh-Kühe eine Lebensleistung von über 125.000 kg Milch, wobei sogar vier Kühe die bemerkenswerte Marke von 150.000 kg Milch überschritten. Diese Leistungen zeugen von der hohen Qualität der Braunviehzucht und dem Engagement der Züchter. Die Auszeichnungen würdigten die harte Arbeit und das Fachwissen der beteiligten Landwirte.\Franziska Duss, die neue Vorstandsmitgliederin, kann auf eine beeindruckende Karriere in der Braunviehzucht zurückblicken. Sie war bereits in verschiedenen Verbänden aktiv, darunter die IGBS und die Luzerner Jungzüchter, und sammelte wertvolle Erfahrungen. Zwölf Jahre lang war sie Geschäftsführerin bei Braunvieh Luzern und erwarb sich dabei fundierte Kenntnisse der Verbandsarbeit und der Belange der Züchter. Duss führt selbst einen Milchwirtschaftsbetrieb und kennt daher die Herausforderungen und Chancen der Branche aus erster Hand. Ihre Expertise und ihr Engagement werden dem Vorstand von Braunvieh Schweiz sicherlich zugutekommen. Ihre Wahl ist ein Zeichen für den Wandel und die Modernisierung des Verbandes. Die Zukunft von Braunvieh Schweiz sieht vielversprechend aus, mit einer neuen Führungskraft, die frischen Wind in die Organisation bringt und sich für die Interessen der Mitglieder einsetzt. Die Delegiertenversammlung zeigte somit nicht nur die Anerkennung der Leistungen der Züchter, sondern auch den Willen zur Veränderung und zur Stärkung der Position von Braunvieh Schweiz im Schweizer Milchmarkt





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