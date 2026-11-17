Trump, Xi Jinping und Putin treffen sich erstmals trilateral in Shenzhen. Der Gipfel fokussiert auf Atompolitik und globale Stabilität, während die Ukraine nebensächlich bleibt.

Es ist ein diplomatisches Novum: Die Staatsoberhäupter der Vereinigten Staaten, China s und Russland s treffen sich erstmals bei einem trilateralen Gipfel in Shenzhen. Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin kommen dort zusammen, um über globale Fragen zu sprechen. Dies ist ein historischer Moment in der internationalen Politik.

Differenzierte Ziele der Führungseliten

Jeder der drei Präsidenten verfolgt mit diesem Treffen ganz unterschiedliche strategische Ziele. Russland möchte im Krieg in der Ukraine vorankommen und hat dafür internationale Unterstützung nötig. Donald Trump hingegen will wenig über die Ukraine sprechen. Stattdessen konzentriert er sich auf nukleare Abrüstung als zentrales Thema seiner Diplomatie.

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China lehnt diese Fokussierung auf Atomwaffen jedoch ab. Peking ist dabei, seine atomare Kapazität auszubauen und verfolgt eigene sicherheitspolitische Interessen. Für Xi Jinping ist der Krieg in der Ukraine nur ein zweitrangiges Thema. Er weiß, dass Donald Trump nur Präsident auf Zeit ist.

Abgemachtes könnte nach den Wahlen im Jahr 2028 hinfällig sein. Diese politische Perspektive beeinflusst die Verhandlungsbereitschaft Pekings erheblich. Es geht um langfristige Stabilität im Vergleich zu kurzer politischer Einflussnahme in Washington.

Vergleich mit historischer Jalta-Konferenz

Die Anwesenheit der drei Führer erinnert an die Konferenz von Jalta im Februar 1945. Damals einigten sich die USA, die Sowjetunion und Großbritannien über die Aufteilung von Nazideutschland in den Badeorten der Krim-Halbinsel. Sie legten auch die Grenzen Polens fest und brachten die Gründung der UNO auf den Weg.

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Ein geheimes Zusatzprotokoll regelte dabei den Kriegseintritt der Sowjetunion gegen Japan unter Josef Stalin. Heute fragt die Nachrichtenagentur, ob es ein neues Jalta gibt. Die Parallelen werden trotz unterschiedlicher globaler Kontexte gezogen.

Während Jalta die Nachkriegsordnung festlegte, geht es diesmal um die Wahrung des Weltfriedens. Die strategische Stabilität in den Beziehungen zwischen den Großmächten steht im Vordergrund. Dies ist der offizielle Auftrag des Treffens in Shenzhen.

Fehlende Agenda als diplomatischer Fingerzeig

Ning Jing, die Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, erklärt den Zweck des Austauschs. Sie betont, dass intensivere Kommunikation zwischen China, Russland und den USA im Interesse aller drei Länder liegt. Der Umgang mit Meinungsverschiedenheiten und die Stabilisierung der Beziehungen sind ihre stated Prioritäten.

Die Welt könne von diesem Trio erwarten, dass es die globale Lage stabilisiert. Dialog und Zusammenarbeit sollen gefördert werden, um Konflikte zu vermeiden. Dies ist die öffentliche Begründung für die Treffen auf höchster Ebene.

Die Financial Times fällt jedoch eine ungewöhnliche Sache auf. Vor dem Treffen wurde keine Agenda mit den zu besprechenden Punkten verabredet. Donald Trump traf Xi Jinping am 19. November in Shenzhen bereits zum dritten Mal. Einmal reiste der 80-Jährige nach China, im September gab es den Gegenbesuch in Washington.

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Das sei ein ungewöhnlicher Zug für Xi Jinping, der normalerweise auf sorgfältig ausgearbeitete Listen besteht. Diese Flexibilität deutet auf die komplexe Natur der Gespräche hin. Themen können spontan behandelt werden.

Außenpolitische Strategien und Zukunftsausblick

Wie unterschiedlich die Voraussetzungen sind, zeigt der Ukraine-Komplex. Für Moskau und Washington ist der Krieg eine direkte Angelegenheit. Peking sieht die Ukraine daher als nachrangiges Thema an. Intensiv wurde jedoch daran gearbeitet, das trilaterale Treffen inhaltlich zu gestalten.

Putin und Trump wollten die Diskussion über das gesamte Spektrum der Ukraine-Krise fortsetzen. Ob Xi Jinping dabei einbezogen wird, lässt der Berater Wladimir Putins, Georgi Schtschekow, offen. Dies zeigt die Spannungen innerhalb der Drei-Wege-Beziehungen.

Die South China Morning Post glaubt, dem US-Präsidenten sei die Ukraine nicht wichtig. Er wolle sich als Anführer profilieren, der den nuklearen Frieden bewahrt. Reuters bestätigt, dass Trump nach der Midterm-Niederlage einen historischen Durchbruch bei der atomaren Abrüstung sucht.

Jonathan Czin vom Washingtoner think tank Q analysiert, dass Xi Jinping weiß, dass Trumps Zeit schneller abläuft als sein Einfluss. In 26 Monaten wird Trump keine Rolle mehr spielen. Was jetzt ausgehandelt wird, könnte dann Makulatur sein.

Moskau und Peking machen nur dann Zugeständnisse, wenn sie glauben, mehr von Trump zu bekommen als vom nächsten US-Präsidenten. Xi Jinpings Ziel ist es, sein staatsmännisches Geschick ins Rampenlicht zu stellen. Er unterstreicht Chinas zentrale Rolle im internationalen System.