Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping trafen sich erstmals historisch in Shenzhen. Themata waren Atomwaffen, Ukraine-Krieg und neue Sicherheitsabkommen der USA mit Dänemark und Grönland.

Der US-Präsident Donald Trump ist mit dem Flugzeug Air Force One nach einem historischen Gipfeltreffen in der chinesischen Millionenmetropole Shenzhen gelandet. Bei dieser landesweiten Sicherheitsmassnahme wurden die Mobiltelefone der begleitenden Journalisten an Bord des Präsidentenflugzeugs konfisziert. Eine Reporterin der Nachrichtenagentur AFP bestätigte am Donnerstag, dass die Geräte aus Sicherheitsgründen eingezogen wurden, nachdem das Flugzeug den chinesischen Standort verlassen hatte.

Erstes Treffen der drei Atommächte in Shenzhen

Die Präsidialkonferenz fand im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft Apec statt. Es war das erste Mal in der Geschichte, dass die Regierungen der USA, Russlands und Chinas an einem Dreiergipfel teilnahmen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trafen sich dazu in der Kylin Villa in Shenzhen. Berichte von TV-Bildern und Medien zufolge herrschte bei der Ankunft eine kühle Atmosphäre. Einen Händedruck zwischen den drei Staatschefs gab es nicht, und Lächeln war bei der Begrüßung nicht zu erkennen.

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Atomwaffenkontrolle und globale strategische Stabilität

Während des Treffens forderte Xi Jinping entschiedene Maßnahmen zur Verhinderung eines Atomkrieges. Er betonte, dass ein solcher Konflikt nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden dürfe. Xi appellierte daran, am Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen festzuhalten und die globale strategische Stabilität zu wahren. Trump stimmte zu, dass die USA, Russland und China in einer einzigartigen Position sind, um über die Reduzierung der Atomwaffenarsenale zu sprechen. Er fügte jedoch hinzu, dass abgestimmte Reduzierungen eine sehr schwierige Aufgabe seien.

Sicherheitsabkommen zwischen Dänemark, Grönland und den USA

Neben den Gesprächen über Atomwaffen und den Ukraine-Krieg gab es parallele Entwicklungen im Nordatlantik. Das dänische Parlament hat am Donnerstag mit 109 zu null Stimmen ein Sicherheitsabkommen mit Grönland und den USA gebilligt. Die Abgeordneten stimmten einstimmig für die Vereinbarung, die die Sicherheit in der Arktis stärken soll. Das Parlament des autonomen dänischen Aussengebiets Grönland hatte die Zustimmung bereits Anfang November ebenfalls ohne Gegenstimmen gegeben. Vor der Umsetzung müssen die USA noch diplomatisch über die Parlamentsentscheidungen informiert werden.

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Hintergrund: US-Präsident Donald Trump und Druck auf Grönland

Der Beschluss des dänischen Parlaments kam nach monatelangem Druck durch die US-Regierung unter Donald Trump. Trump hatte wiederholt die Übernahme Grönlands gefordert und den Ausbau der amerikanischen Militärpräsenz auf der Insel vorangetrieben. Das neue Abkommen ebnet den Weg für weitere US-Stützpunkte, während Grönland unter dänischer Kontrolle bleibt. Die Regelung gilt auch für den Fall, dass sich Grönland eines Tages für die Unabhängigkeit entscheidet, wie aus den Bestimmungen hervorgeht.

Reaktionen der politischen Führung und zukünftige Treffen

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen bezeichnete den Beschluss auf Facebook als einen großen Tag, betonte aber auch, dass der Prozess nicht einfach gewesen sei. Sie versicherte, dass das Abkommen die Souveränität Dänemarks sowie das Selbstbestimmungsrecht der Grönländer respektiere. Der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen hoffte, dass die Entscheidung zu mehr Ruhe und einem stärkeren Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung führen werde. Viele Menschen hätten sich in den vergangenen Monaten Sorgen um die Zukunft ihres Landes gemacht.

Zukünftige diplomatische Schritte und Nordkorea

Auf dem Rückflug nach den Ereignissen in Shenzhen gab es neue Hinweise auf weitere diplomatische Aktivitäten. Die Journalistin Jacqui Heinrich, Vorsitzende der Vereinigung der Korrespondenten im Weißen Haus, erklärte, dass Änderungen der Flugbeschränkungen über Alaska auf einen nicht öffentlich bekannten Zwischenstopp hindeuten könnten. Donald Trump hatte zuvor bereits die Möglichkeit eines Treffens mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un angesprochen. Trump plante den Besuch bereits für das aktuelle Jahr und hatte im August entsprechende Ankündigungen gemacht. Bei seiner China-Reise im Mai waren Journalisten ihre Mobiltelefone noch nicht abgenommen worden, was die aktuelle Massnahme als außergewöhnlich kennzeichnet.