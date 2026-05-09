Fünfoldene Dampfrute, die sich am Samstag im Vierwaldstättersee einreihen ließen, um den Geburtstag des ältesten Schiffes der SGV zu feiern.

Mehr Exklusive Tankreserven: Schweiz als Treibstoffinsel in Europa Mehr Erleichterte Einbürgerung für Ausländer? Das betrifft auch Auslandschweizer Mehr 10-Millionen-Initiative: Gibt es dafür Vorbilder ausserhalb der Schweiz?

Mehr Von Covid bis Hormus: Was hat die Schweiz aus Medikamenten-Lieferengpässen gelernt? Mehr Wie die Schweiz sich raschen Zugang zu Covid-Impfstoffen sicherte Der älteste Schiff der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV), die "Uri", hat am Samstag mit einer Dampferparade den 125. Geburtstag gefeiert. Fünf Dampfschiffe fuhren Seite an Seite von Luzern in den Urnersee.

Vor zahlreichen Schaulustigen stachen am Samstag die mit Kantonsflaggen und Blumengesteck geschmückten Dampfschiffe Uri, Schiller, Stadt Luzern, Unterwalden und Gallia gemeinsam in den Vierwaldstättersee. Vielen Zuschauern fiel es auf, dass dieUri, eines der ältesten Schiffe in der Geschichte der Schiffahrtsgesellschaft, auf ihrer Fahrt den 2022. Geburtstag feiert. Die Fahrt war seit Wochen ausgebucht, wie ein Sprecher der Schifffahrtsgesellschaft der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte





swissinfo_de / 🏆 9. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schiff Gehaktag Tag Parade Urnersee Sigmatron Bestehen Einsammeln

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump erwartet Jumbojet aus Katar zum Geburtstag der USATrotz Korruptionsvorwürfen soll ein Jumbojet aus Katar nach Worten von US-Präsident Donald Trump pünktlich zum 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten als Regierungsflieger bereitstehen. Trump bejahte die Frage einer Journalistin, ob er die Maschine bis zum 4. Juli – dem Unabhängigkeitstag der USA – erwarte.

Read more »

David Attenborough: Der Hundertjährige, der die Welt das Staunen über die Natur lehrteSir David Attenborough feiert seinen hundertsten Geburtstag. Vom BBC-Senderchef wurde er zum globalen Advokaten für den Planeten.

Read more »

Die Bedeutung von Tieren im Geburtstagsgeschenk von König Charles III. für David AttenboroughIn einer emotionalen Szene gratuliert der Monarch dem britischen Naturforschern zum 100. Geburtstag, indem er ihn mit einem Tiervideo zum Geburtstag gratuliert. Die Tiere spielen eine zentrale Rolle im Geschenk und unterstützen den König bei der Nachrichtener sztyung.

Read more »

100. Geburtstag: König gratuliert Attenborough mit TiervideoTiere als royale Briefträger: Der britische König Charles III. (77) hat dem britischen Naturforscher und Dokumentarfilmer David Attenborough mit einem Tiervideo zum 100. Geburtstag gratuliert.

Read more »