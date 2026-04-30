Historischer Besuch: Bern Ehrengast am Marché-Concours in Saignelégier

Nach Jahrzehnten der Distanz ist der Kanton Bern erstmals Ehrengast am Marché-Concours in Saignelégier. Die Einladung ist ein symbolischer Schritt zur Überwindung des Jura-Konflikts und zur Stärkung der Beziehungen zwischen den Kantonen. Erwartet werden 35'000 bis 40'000 Besucher.

Die Organisatoren des traditionsreichen Marché-Concours haben am Donnerstag in Saignelégier im Kanton Jura die 121. Ausgabe ihrer bedeutenden Veranstaltung der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Fokus der Präsentation stand insbesondere die erstmalige Teilnahme des Kanton s Bern als Ehrengast , ein Schritt, der weit über eine reine Präsentation hinausgeht und eine symbolische Bedeutung besitzt.

Die Entscheidung, Bern als Ehrengast einzuladen, ist historisch bedingt und spiegelt die lange und komplexe Geschichte der Beziehungen zwischen Bern und dem Jura wider. Bis Ende 1978 gehörte Saignelégier zum Kanton Bern. Die Gründung des Kantons Jura im Jahr 1979 führte zu einem anhaltenden Konflikt, der die Möglichkeit einer bernischen Ehrengastrolle lange Zeit unvorstellbar machte. Der sogenannte Jura-Konflikt, der um die Zugehörigkeit verschiedener Gebiete und die kulturelle Identität der Bevölkerung kreiste, prägte die politische Landschaft der Region über Jahrzehnte.

Erst mit dem Wechsel von Moutier vom Kanton Bern zum Jura Anfang 2026, der als institutioneller Abschluss der Jurafrage gewertet wurde, öffnete sich die Tür für eine symbolische Geste der Versöhnung und Zusammenarbeit. Der Besuch Berns in Saignelégier markiert somit nicht nur eine Präsentation der bernischen Wirtschaft und Kultur, sondern auch einen wichtigen Schritt zur Überwindung historischer Differenzen und zur Stärkung des Zusammenhalts innerhalb der Schweiz.

Sebastian Friess, der Vorsteher des Amts für Wirtschaft des Kantons Bern, betonte vor den Medien die grosse Freude über die Einladung und die Bedeutung des Marché-Concours als Veranstaltung von nationaler Tragweite. Er hob hervor, dass der Marché-Concours eine ideale Plattform bietet, um den Kanton Bern und seine vielfältigen Angebote einem breiten Publikum zu präsentieren.

Bern, als grösster Pferde-Kanton der Schweiz mit rund 20 Prozent des nationalen Pferdebestands, sieht in der Veranstaltung eine hervorragende Gelegenheit, seine Expertise und Traditionen im Bereich der Pferdezucht und -haltung zu demonstrieren. Friess äusserte seine Hoffnung auf ein reges Interesse der Berner Bevölkerung an der Veranstaltung und betonte die Bedeutung der regionalen Verbundenheit. Die Teilnahme Berns wird durch eine umfangreiche Präsenz von über 200 Pferden aus dem Kanton unterstrichen, die an den verschiedenen Wettbewerben und Vorführungen teilnehmen werden.

Darüber hinaus wird der Kanton Bern am grossen Umzug teilnehmen und dabei regionale und historische Formationen präsentieren, die die Traditionen, Bräuche und kulinarischen Spezialitäten der Region auf anschauliche Weise vermitteln. Die Vorbereitungen für die bernische Beteiligung laufen auf Hochtouren, um sicherzustellen, dass der Kanton Bern sich von seiner besten Seite zeigen kann und einen positiven Beitrag zur Attraktivität des Marché-Concours leistet.

Vincent Wermeille, der Präsident des Organisationskomitees, gab bekannt, dass zwischen 35'000 und 40'000 Besucherinnen und Besucher vom 7. bis 9. August in Saignelégier erwartet werden. Diese hohe Besucherzahl unterstreicht die Beliebtheit und Bedeutung des Marché-Concours als eines der wichtigsten Pferdefeste der Schweiz. Neben den zahlreichen Pferdewettbewerben und -vorführungen bietet die Veranstaltung ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Unterhaltung und kulinarischen Genüssen.

Ein besonderes Highlight wird die Rückkehr eines Vertreters des Bundesrates zum offiziellen Teil am Sonntag sein. Im vergangenen Jahr war kein Mitglied der Schweizer Bundesregierung anwesend, was in diesem Jahr behoben wird. Die Anwesenheit eines Bundesrates unterstreicht die nationale Bedeutung des Marché-Concours und die Wertschätzung der Veranstaltung durch die Bundesregierung. Die Organisatoren haben sich zum Ziel gesetzt, eine reibungslose und sichere Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten und den Besucherinnen und Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.

Der Marché-Concours ist nicht nur ein Fest für Pferdeliebhaber, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Region Jura und trägt zur Stärkung des Tourismus und der lokalen Wirtschaft bei. Die Veranstaltung bietet eine Plattform für den Austausch zwischen Züchtern, Händlern und Interessierten und fördert die Entwicklung des Pferdesports in der Schweiz





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kultur Wirtschaft Marché-Concours Saignelégier Bern Jura-Konflikt Ehrengast Pferde Schweiz Kanton Tradition Veranstaltung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Spermienqualität Kanton Bern: Nationale Studie gefordertEine Studie zeigte 2025 grosse regionale Unterschiede bei der Spermienqualität. Die ländliche Region zwischen Bern und Thun ist besonders betroffen.

Read more »

Kanton Bern: Spermienqualität soll systematisch erhoben werdenDie Spermienqualität junger Männer soll systematisch erhoben werden – und zwar auf nationaler Ebene. Dieser Meinung ist der Berner Regierungsrat. Er möchte deshalb einen überparteilichen Vorstoss im Grossen Rat nur als Postulat annehmen.

Read more »

Kanton Bern verfügt in Spiez Massnahmen gegen JapankäferUm eine Ausbreitung des Japankäfers in Spiez zu verhindern, hat der Kanton Bern Massnahmen verfügt. So wird namentlich der Transport von Grüngut oder das Bewässern von Wiesen eingeschränkt.

Read more »

Kanton Bern verfügt in Spiez Massnahmen gegen JapankäferUm eine Ausbreitung des Japankäfers in Spiez zu verhindern, hat der Kanton Bern Massnahmen verfügt. So wird namentlich der Transport von Grüngut oder das Bewässern von Wiesen eingeschränkt.

Read more »

Burgergemeinde Bern plant Verkauf von DC Bank an StiftungDie Burgergemeinde Bern will die DC Bank an die BK Stiftung verkaufen. Der Betrieb einer eigenen Bank gehört laut der Gemeinde nicht mehr zu den zentralen Aufgaben einer Burgergemeinde.

Read more »

Burgergemeinde Bern plant Verkauf von DC Bank an StiftungDie Burgergemeinde Bern will die DC Bank an die BK Stiftung verkaufen. Der Betrieb einer eigenen Bank gehört laut der Gemeinde nicht mehr zu den zentralen Aufgaben einer Burgergemeinde.

Read more »