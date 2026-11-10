Historische Pfingstrosen-Sammlung in Basel Merian Gärten

Die seltene Pfingstrosen-Sammlung der Gärtnerei Goos & Koenemann ist nach 30 Jahren Suche in den Merian Gärten Basel vereint und zugänglich. Andreas Hilleberg hat das Erbe bewahrt.

Die historischen Merian Gärten in Münchenstein bei Basel haben eine außergewöhnliche botanische Schätze wieder vereint. Der Sammler Andreas Hilleberg hat die öffentliche Sammlung von 35 seltenen Pfingstrosen -Züchtungen geschenkt. Diese einzigartige Kollektion steht nun erstmals seit langer Zeit wieder der gesamten Öffentlichkeit zur Verfügung.

Sammlung der Gärtnerei Goos & Koenemann

Die botanischen Exemplare gehen auf die im Jahr 1885 gegründete Gärtnerei Goos & Koenemann zurück. Dieser Betrieb befand sich im hessischen Walluf und war für seine Pionierarbeit im Anbau von Blütenstauden bekannt. Die Gärtnerei brachte diese Pflanzenart erstmals in deutsche Gärten und erlangte durch ihre spezifischen Züchtungen internationale Bekanntheit. Besonders ihre Pfingstrosen wurden weltweit geschätzt und als Referenz für Qualität und Vielfalt anerkannt.

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Lilly Goos, die Witwe des Gründersohns Hermann Goos, setzte sich aktiv für den Erhalt der Sammlung ein. Sie befürchtete, dass das wertvolle genetische und historische Material in Vergessenheit geraten könnte. Daher initiierte sie in den 1980er-Jahren eine gezielte Rettungsaktion. Ihr Ziel war es, die verbliebenen Sorten zu sichern und für die Nachwelt zu konservieren, bevor sie vollständig verloren gingen.

Andreas Hilleberg als Nachfolger

Andreas Hilleberg übernahm die schwierige Aufgabe, die verstreuten Pflanzen wiederzufinden. Er machte sich auf eine intensive Suche nach den als verloren geltenden Sorten. Dieser Prozess erstreckte sich über einen Zeitraum von rund 30 Jahren. Hilleberg nutzte dabei alte Katalogbeschreibungen als zentrale Orientierungshilfe für seine Recherchen.

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Er besuchte zahlreiche Gärten und professionelle Gärtnereien, um die letzten noch existierenden Exemplare zu lokalisieren. Die systematische Suche erwies sich als zeitaufwendig, aber erfolgreich. Durch seine Beharrlichkeit und fachliche Kompetenz konnte er fast die gesamte ursprüngliche Sammlung wieder zusammenführen. Dies stellt ein bedeutendes Ereignis für die botanische Geschichte der Region dar.

Standort Merian Gärten in Münchenstein

Andreas Hilleberg suchte gezielt nach einem dauerhaften Standort für das zusammengetragene Sortiment. Er entschied sich schlussendlich für die Merian Gärten in Münchenstein im Kanton Basel-Landschaft. Dieser Standort bot die idealen Bedingungen für die langfristige Pflege und Präsentation der seltenen Pflanzen. Die botanische Einrichtung in Münchenstein teilte diese Entwicklung am Dienstag mit.

Nicht alle Sorten der historischen Sammlung konnten jedoch geborgen werden. Zwei ursprüngliche Züchtungen gelten weiterhin als verschollen. Es liegen keine fotografischen Dokumente dieser beiden Pflanzen vor. Für ihre Identifikation bleiben ausschließlich die detaillierten alten Katalogbeschreibungen als einzige Informationsquelle erhalten.

Suche nach den fehlenden Sorten

Es besteht die Hoffnung, dass eine der beiden fehlenden Sorten noch existiert. Möglicherweise wächst eine dieser Pflanzen bis heute unbemerkt in einem privaten, alten Garten weiter. Die Merian Gärten haben dazu aufgerufen, dass Interessenten sich melden sollten, falls sie Hinweise auf den Verbleib dieser Exemplare haben. Jede Spur könnte zur vollständigen Rekonstruktion der historischen Sammlung beitragen.

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Dieser Vorfall unterstreicht die Bedeutung der dokumentarischen Archivierung in der Botanik. Ohne präzise Beschreibungen wäre die genaue Identifikation und Wiederherstellung der Sorten kaum möglich. Die Zusammenarbeit zwischen Sammlern, Institutionen und der öffentlichen Öffentlichkeit spielt hier eine zentrale Rolle.

Öffentlicher Zugang und Bedeutung

Die Merian Gärten ermöglichen nun den Zugang zu dieser historischen Sammlung. Besucher erhalten Einblick in ein Stück Gartengeschichte, das über mehr als ein Jahrhundert reicht. Die Ausstellung der 35 Pfingstrosen dient der Bildung und dem Erhalt des botanischen Erbes. Sie verbindet wissenschaftliches Interesse mit der ästhetischen Erfahrung der Natur.

Die Initiative zeigt, wie private Sammler und öffentliche Institutionen zusammenarbeiten können. Andreas Hilleberg hat mit seiner Arbeit ein wertvolles Kulturerbe bewahrt. Die Merian Gärten bieten nun den Rahmen für die Präsentation und den weiteren Schutz dieser einzigartigen Pflanzen. Dies fördert das Bewusstsein für die Bedeutung der Biodiversität und historischer Pflanzensorten.