Historische Energiekrise droht wegen Lage im Nahen Osten

Eurogruppen-Chef Pierrakakis warnt vor einer möglicherweise schwerwiegenden Energiekrise, die die Krisen der 1970er und die Folgen des Ukraine-Kriegs übertreffen könnte, falls die Straße von Hormus nicht bald wieder geöffnet wird. Die IEA-Chef Birol stimmt dieser Einschätzung zu.

Die Gefahr einer historischen Energiekrise wächst, ausgelöst durch die zunehmend angespannte Lage im Nahen Osten. Kyriakos Pierrakakis , der Präsident der Eurogruppe , äußerte in einem Bericht von ntv eine dringende Warnung vor einer potenziell beispiellosen Notlage.

Sollte die Straße von Hormus nicht umgehend und vollständig wieder für den Schiffsverkehr freigegeben werden, könnte dies zu einer Energiekrise führen, die alle bisherigen Krisen – einschließlich der Ölpreisschocks der 1970er Jahre und der Folgen des Krieges in der Ukraine – in den Schatten stellt. Diese Einschätzung wird von Experten geteilt, die eine erhebliche Störung der globalen Energieversorgung beobachten, wie das Handelsblatt berichtet.

Die Situation ist besonders besorgniserregend, da die Straße von Hormus eine Schlüsselrolle im globalen Energiehandel spielt und derzeit faktisch blockiert ist. Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur (IEA), verstärkt diese Warnung und spricht von einer möglicherweise schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Seine Begründung liegt in den kumulierten Produktions- und Lieferausfällen bei Öl, Gas und Treibstoffen, deren Ausmaß die Summe aller vorherigen Krisen übertrifft.

Die Straße von Hormus ist ein strategisch wichtiges Nadelöhr, durch das normalerweise zwischen 20 und 30 Prozent des weltweit gehandelten Öls und Gases transportiert werden. Die aktuelle Blockade führt bereits zu spürbaren Engpässen und erheblichen Unsicherheiten in den internationalen Lieferketten. Tanker warten an verschiedenen Orten auf Freigabe, und die Versicherungskosten für den Transport sind in kürzester Zeit dramatisch angestiegen. Diese Entwicklung hat bereits jetzt Auswirkungen auf die globalen Energiemärkte und könnte sich in den kommenden Wochen und Monaten weiter verschärfen.

Die Unsicherheit über die Dauer der Blockade und die möglichen Eskalationsszenarien im Nahen Osten tragen zusätzlich zur Volatilität bei. Die Abhängigkeit vieler Länder von Energieimporten aus der Region macht sie besonders anfällig für die Folgen dieser Krise. Die potenziellen Auswirkungen einer solchen Energiekrise sind weitreichend und betreffen nahezu alle Bereiche der Wirtschaft und des täglichen Lebens. Steigende Energiepreise würden zu einer erhöhten Inflation führen, die Kaufkraft der Verbraucher schmälern und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen beeinträchtigen.

Besonders energieintensive Industrien wären stark betroffen und könnten gezwungen sein, ihre Produktion zu reduzieren oder sogar einzustellen. Auch der Verkehrssektor würde unter höheren Treibstoffpreisen leiden, was zu Einschränkungen in der Mobilität führen könnte.

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass die Energiekrise soziale Spannungen verstärkt und zu politischen Instabilitäten führt. Die Europäische Union und andere Länder müssen daher dringend Maßnahmen ergreifen, um die Energieversorgung zu diversifizieren, die Energieeffizienz zu steigern und die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten zu verringern. Die Entwicklung alternativer Energiequellen und die Förderung von Energiesparmaßnahmen sind dabei von entscheidender Bedeutung. Eine koordinierte internationale Zusammenarbeit ist unerlässlich, um die Krise zu bewältigen und die schlimmsten Auswirkungen abzumildern.

Die Situation erfordert schnelles Handeln und eine vorausschauende Planung, um die Energieversorgung sicherzustellen und die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Die langfristigen Folgen einer solchen Krise könnten tiefgreifend sein und die globale Energieordnung nachhaltig verändern





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Energiekrise Straße Von Hormus Eurogruppe Kyriakos Pierrakakis Internationale Energieagentur Fatih Birol Öl Gas Lieferengpässe Inflation

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cybersecurity: Verschärfte Lage gegenüber 2025Laut dem Swisscom Cybersecurity Threat Radar 2026 stehen dieses Jahr Software-Lieferketten, KI und digitale Souveränität im Fokus der Risiken und Abhängigkeiten, denen Unternehmen ausgesetzt sind.

Read more »

Eurogruppen-Chef: Wegen Nahost droht grösste EnergiekriseWegen der Lage im Nahen Osten droht der Welt nach Ansicht des Präsidenten der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, eine historische Notlage.

Read more »

Eurogruppen-Chef warnt vor historischer Notlage wegen Nahost-KriseDer Präsident der Eurogruppe, Kyriakos Pierrakakis, befürchtet aufgrund der angespannten Lage im Nahen Osten eine beispiellose Energiekrise, die die Weltwirtschaft stark belasten könnte. Besonders die Blockade der Straße von Hormus und mögliche Versorgungsengpässe bei Öl, Gas und Rohstoffen werden als kritisch angesehen. Es sind Hilfen für Bürger und Unternehmen geplant.

Read more »

Wirtschafts-Magnant warnt jetzt vor «grösster Energiekrise aller Zeiten»Aktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Bürgenstock-Chef: «Der Finanzplatz ist sehr wichtigZwischen Luxusdestination und Business-Hub: Der Bürgenstock gewinnt für den Finanzplatz Schweiz an Bedeutung – während sich die Nachfrage der Gäste spürbar wandelt.

Read more »

Für den Novartis-Chef ist die Generika-Delle nur vorübergehendBei Novartis haben Nachahmer-Mittel für wichtige Medikamenten-Blockbuster im ersten Quartal grössere Einbussen verursacht, als von Analysten erwartet. Für CEO Vas Narasimhan dürfte dies den Konzern nur vorübergehend ausbremsen. Neuere Mittel und die Pipeline sollten weiteres Wachstum sichern.

Read more »