Der Artikel erinnert an die historische Bedeutung der Pfadi für die Karriere unter Winterthurer Politikerinnen und Politiker. Besonders im rechtsbürgerlichen Umfeld wurden die Pfadfinderinnen und Pfadfinder einst zu einem Wirtschafts- und politischen Stamme in Winterthur erhoben. Während der einst viel strengere Richtung und dieinium Trainingkoutere bereits heute vergehen, konzentrieren sich die regionale Pfadfinderbewegung vom ganzen Bundesgebiet mittlerweile aufAdventure, Friendship und Fun.

In der Pfadi wurden einst nicht nur Freundschaft en fürs Leben geknüpft, sondern auch Netzwerke aufgebaut, die eine politische Karriere begünstigten. Winterthurer Pfadfinder auf dem Weg ins Pfingstlager, Pfingsten 1970.

Eines von über 80'000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Bundesrat Rudolf Friedrich war einer, die erste Gemeinderatspräsidentin Sibylle Kindlimann war eine, Stadtpräsident Urs Widmer war einer, Stadtpräsident Ernst Wohlwend war einer, Stadtrat Stefan Fritschi war einer ... – die Liste der ehemaligen Pfadfinderinnen und Pfadfinder unter Winterthurer Politikern und Politikerinnen ist lang.

Einerseits war Winterthur einst die Stadt mit der höchsten Pfadidichte, andererseits galt die Pfadi lange Zeit als guter Nährboden für politische Karrieren, vor allem im rechtsbürgerlichen Umfeld. Die einst berüchtigten Seilschaften haben sich allerdings spätestens seit den 1970er-Jahren gelockert. Während die älteren Generationen die Pfadi noch als militärisch-disziplinierte Kaderschmiede erlebt hatten, stehen heute Abenteuer, Freundschaft und Spass im Vordergrund. Niedergeschlagen hat sich dieser Wandel auch im Sprachgebrauch.

Heute heisst der Ort der Besammlung vor und nach gemeinsamer Aktivität nicht mehr 'Antreten' und 'Abtreten', sondern 'Treffpunkt' und 'Schlusspunkt'





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Pfadidichte Politisches Netzwerk Politisches Potenzial Rechts-Front Wandel Sprachgebrauch Abenteuer Freundschaft Spass

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