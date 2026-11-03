Die Sexualisierung der 1970er Jahre und Tabus ermöglichten Hans Juckers Karriere trotz Verurteilung. Historiker Markus Furrer analysiert die gesellschaftlichen Mechanismen.

Der verstorbene SRF -Sportreporter Hans Jucker wurde im Jahr 1971 wegen schwerer sexueller Misshandlung von fünf jungen Männern aus einem Kinderheim gerichtlich verurteilt. Trotz dieser schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen konnte er seine erfolgreiche Karriere beim Schweiz er Fernsehen fortsetzen. Dieses Phänomen wirft die zentrale Frage auf, wie ein solches Vorgehen in der damaligen Schweiz er Gesellschaft möglich war und welche institutionellen sowie kulturellen Faktoren das Verschweigen der Verbrechen ermöglichten.

Gesellschaftliche Tabuisierung und Wegschauen

Der Historiker Markus Furrer erläutert im Interview, dass die sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in der Schweiz um das Jahr 1970 gesellschaftlich weitgehend ignoriert wurde. Obwohl die sogenannte sexuelle Revolution der 68er-Jahre bereits Einzug gehalten hatte, war das Thema Sexualität in der öffentlichen Diskussion weiterhin stark tabuisiert. Diese fehlende Transparenz führte dazu, dass die Gesellschaft sich den Problemen sexueller Gewalt und Übergriffen in Heiminstitutionen kaum bewusst war und im Zweifel den Reflex des Wegschauens aktivierte.

Also read Ortsbürger wollen das historische Heumannhaus kaufen

Wenn Übergriffe von Personen mit hoher Autorität ausgegingen, wurde dieser Reflex des Ignorierens noch verstärkt. Die Betroffenen hatten es extrem schwer, Gehör zu finden, da die scham- und schuldbeladenen Dynamiken das Schweigen der Opfer förderten. Wer hätte den Jugendlichen geglaubt, war eine weit verbreitete Frage, die die Ohnmacht der Opfer unterstreicht und die strukturelle Benachteiligung in jener Zeit dokumentiert.

Opferauswahl und Ausnutzung von Machtstrukturen

Im Fall von Hans Jucker spielte die sexuelle Orientierung der Opfer eine besondere Rolle. Die starke Tabuisierung der Homosexualität in der damaligen Zeit führte dazu, dass der Geschlechterunterschied bei der Wahrnehmung der Gewalt kaum relevant war. Jucker suchte seine Opfer offenbar gezielt unter Heimjugendlichen aus, die für ihn als leichte Beute galten. Er konnte seine Autorität und Macht unhinterfragt ausspielen, da die Jugendlichen ihm schlicht ausgeliefert waren.

Advertisement

Jucker selbst argumentierte später, die benachteiligten Jugendlichen seien ohnehin schon verdorben. Diese Haltung nutzte die gesellschaftliche Stigmatisierung der betroffenen Heimkinder aus, um die Schwere der Taten zu relativieren. Ähnliche Muster zeigten sich auch bei Frauen, die nach ihrer Entlassung aus Heimen Vergewaltigungen erfuhren. Täter machten sich zunutze, dass diese jungen Frauen gesellschaftlich stigmatisiert waren und somit zum Freiwild wurden, was die Wehrhaftigkeit der Betroffenen weiter erschwerte.

Instutionelle Versäumnisse des SRF und der Arbeitgeber

Die Frage, wie Jucker trotz seiner Verurteilung seine Position beim Schweizer Fernsehen halten konnte, bleibt Teil der laufenden Aufarbeitung. Es wird davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber SRF nicht über die Straftat informiert worden war. Das Schweizer Fernsehen kündigte eine interne Untersuchung an, um diese Versäumnisse zu klären. Allgemein waren Arbeitgeber in den 1970er Jahren aufgrund der mangelnden Sensibilisierung für das Thema sexuelle Gewalt nicht in der Lage, entsprechende Risiken frühzeitig zu erkennen oder zu melden.

Trotz der Verurteilung musste Jucker zwar sein Amt als Gemeindeschreiber in Affoltern am Albis niederlegen, doch im Medienbereich blieben die Konsequenzen weitgehend aus. Mehrere Personen wussten von der Verurteilung, was auf ein informelles Netzwerk von Wissen hinweist, das aber nicht in formelle Sanktionen oder öffentliche Diskussionen mündete. Die fehlende Transparenz in den Institutionen trug maßgeblich dazu bei, dass die Taten lange Zeit vertuscht werden konnten.

Warnsignale für die heutige Gesellschaft

Markus Furrer, der bis 2022 Professor für Zeitgeschichte an der Pädagogischen Hochschule Luzern war, sieht in der Passivität der Vergangenheit ein kritisches Warnsignal für die Gegenwart. Der Satz, dass dies eine andere Zeit gewesen sei, taugt aus heutiger Sicht nicht als Ausrede. Stattdessen verdeutlicht er, dass Kindesmisshandlung in weiten Teilen der Gesellschaft nicht als Problem wahrgenommen wurde und die Schuld lieber den Betroffenen zugeschoben wurde.

Advertisement

Auch nach dem Wertewandel, der sich in der MeToo-Bewegung niederschlug, spielt Autorität in vielen Bereichen noch eine oft unhinterfragte Rolle. Wegschauen bleibt eine verbreitete Strategie im Umgang mit Konflikten und Missständen. Die historische Aufarbeitung der Fälle von Hans Jucker und anderen Tätern ist daher ein notwendiger Schritt, um die Schwächen und Auslassungen der damaligen Gesellschaft schonungslos zu klären und daraus Lehren für den Schutz von Kindern und Jugendlichen heute zu ziehen.