Historiker Mattias Uhl: Warnungen von Bundespolitikern und Sicherheitsexperten über einen Angriff Russlands auf Deutschland oder ein Nato-Land überzogen

Historiker Mattias Uhl hält die Warnungen von Bundespolitikern und Sicherheitsexperten vor einem baldigen Angriff Russlands auf Deutschland oder ein anderes Nato-Land für überzogen. Er plädiert in seinem Buch 'Wie stark ist Russland wirklich? Die Wahrheit über Putins Militärmacht' (Herder) für eine Abschreckung mit Augenmass sowie für Dialog der Parteien.

Der Historiker Mattias Uhl hält die Warnungen von Bundespolitikern und Sicherheitsexperten vor einem baldigen Angriff Russland s auf Deutschland oder ein anderes Nato -Land für überzogen . Er plädiert in seinem Buch 'Wie stark ist Russland wirklich?

Die Wahrheit über Putins Militärmacht' (Herder) für eine Abschreckung mit Augenmass sowie für Dialog der Parteien. Uhl betont, dass die Nato damals mit ihrer 'Weniger ist mehr'-Strategie, mit Fortschritt und Technologie gepunktet hat, und hat damit die Sowjetunion beziehungsweise Russland ohne einen Schuss zu Fall gebracht. Er hält Aussagen von Sicherheitsexperten, dass Russland schon 2029 oder sogar 2028 ein Nato-Land überfallen könne, für nicht realistisch. Zur Abschreckung Russlands empfiehlt Uhl etwa weitreichende Präzisionswaffen wie Raketen und Weiterentwicklungen des Taurus-Marschflugkörpers





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