Hinter den Kulissen der Schweizer Abstimmungszählung: Ein detaillierter Blick auf den Auszählungsprozess

Wie werden in der Schweiz die Stimmen ausgezählt? Einblicke in den streng regulierten und transparenten Prozess, der viermal im Jahr Hunderte von freiwilligen Helfern beschäftigt.

Viermal im Jahr sind die Schweiz er Stimmberechtigten aufgerufen, zu politischen Vorlagen ihre Stimme abzugeben - meist ein einfaches Ja oder Nein. Was nach der Abgabe im Postbriefkasten oder in der Urne mit den Zetteln geschieht, bleibt für viele ein Rätsel.

Dabei ist der Auszählungsprozess öffentlich und unterliegt strengen Regeln, die Betrug und Fehler so gut wie ausschliessen. In vielen Gemeinden wird nach wie vor von Hand gezählt, einige experimentieren mit elektronischer Zählung, die jedoch nicht mit dem umstrittenen E-Voting verwechselt werden darf. Die Zürcher Stadtkanzlei betont, dass jeder Kanton eigene gesetzliche Vorgaben zur Stimmauszählung hat; die hier geschilderten Abläufe beziehen sich auf Zürich und können andernorts abweichen.

In der grössten Schweizer Stadt gibt es neun Kreiswahlbüros, die jeweils von vier gewählten Vorstandsmitgliedern geleitet werden. Sie überwachen Sortierung und Zählung und entscheiden über strittige Fälle, etwa ob ein Zettel als gültig gilt. In kleineren Gemeinden übernehmen Angestellte der Gemeindeverwaltung diese Aufgaben, während das Zentralwahlbüro unter Leitung des Stadtpräsidenten sowie die Stadtkanzlei die Gesamtkoordination innehaben. Hunderte, bei umfangreichen Abstimmungen über tausend Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler kommen zum Einsatz - es sind Stimmberechtigte, die freiwillig mithelfen oder dazu aufgeboten wurden.

Als Entschädigung gibt es einen Stundenlohn von 30 bis 40 Franken, manche schätzen den sozialen Kontakt oder handeln aus Pflichtgefühl für die Demokratie. Die brieflichen Stimmen werden üblicherweise am Samstag ausgezählt, am Sonntag folgen die Urnenstimmen. Bei hoher Beteiligung kann die briefliche Zählung auch bis in den Sonntag reichen. Zuerst prüfen die Zähler, ob der Stimmrechtsausweis unterschrieben ist, ob die Unterlagen zum richtigen Wahlkreis gehören und ob die Anzahl Ausweise mit der Anzahl Umschläge übereinstimmt.

Mitglieder desselben Haushalts dürfen gemeinsam abstimmen; bei Abweichungen gelten spezielle Regeln. Auch die Einhaltung des Stimmgeheimnisses wird kontrolliert - liegt der Zettel nicht im vorgesehenen security-Umschlag, wird der gesamte Brief an spezielle Prüfpersonen weitergegeben. Die Urnen werden von den Stimmlokalen in die nahe gelegenen Wahlbüros transportiert, das Ausleeren geschieht stets in Anwesenheit mindestens zweier Personen. An der Urne selbst wird bereits die Gültigkeit vorgeprüft: Ohne unterschriebenen Stimmrechtsausweis nimmt man den Zettel nicht an.

Allerdings sieht der Urnenbetrieb nicht, ob jemand statt Ja oder Nein etwas anderes geschrieben hat - das würde die Stimme ungültig machen. Aber egal was, die Zettel gelangen immer zu den Zählerinnen und Zählern, und nie ist eine Person allein mit einer Urne oder einem Brief - stets sind mindestens vier Augen auf die Unterlagen gerichtet. Bevor das Zählen beginnt, sortiert das Team die Vorlagen in separate Stapel, die von der Tischaufsicht zu einem zentralen Tisch gebracht werden.

Dort werden die gültigen Ja-, Nein-, leeren und ungültigen Stimmen getrennt. Diese Stapel werden weitertransportiert und an einzelne Zählerinnen und Zähler verteilt, die entweder nur Ja, nur Nein, nur leere oder nur ungültige zählen und zu Hunderterpaketen bündeln. Jedes Hunderterbündel wird von einer anderen Person, oft an einem separaten Tisch, nachgezählt. Zusätzlich dienen mechanische Zählmaschinen zur Kontrolle.

Erst wenn absolut sicher ist, dass in einem Ja-Bündel tatsächlich hundert gültige Stimmzettel mit Ja enthalten sind, werden die Bündel summiert. Der gesamte Prozess ist bis ins Detail fragmentiert, um maximale Transparenz und Sicherheit zu gewährleisten





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