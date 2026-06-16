Hinrunde 2026/27: FC Aarau startet mit Auswärtsspiel, Winterthur kehrt zurück und Schlüsselspieler verlassen den Verein

Der neue Spielplan für die Challenge League legt den Saisonstart des FC Aarau fest, beinhaltet ein Auswärtsspiel gegen Étoile Carouge und frühe Begegnungen mit Westschweizer Teams. Gleichzeitig kehrt FC Winterthur zurück, während Aarau wichtige Mittelfeldakteure verliert.

Der Spielplan für die Hinrunde der Saison 2026/2027 ist endlich veröffentlicht. Nachdem die Aarauer in den letzten Jahren immer mit einem Heimauftakt begannen, eröffnet die neue Spielzeit am 24.

Juli mit einem Auswärtseinsatz gegen Étoile Carouge. Dieser Termin markiert das erste Meisterschaftsviertel und ist zugleich das erste Auswärtsspiel seit sieben Jahren. In der ersten Hälfte der Hinrunde trifft das Team von Trainer Brunello Iacopetta fünf Mal an einem Freitag, zweimal an einem Samstag, jeweils einmal an einem Sonntag und an einem Montag.

Die ersten fünf Spieltage stehen ganz im Zeichen der Westschweiz: nach Carouge folgen Heimspiele gegen Stade Lausanne‑Ouchy und Stade Nyonnais sowie ein Auswärtsspiel bei Yverdon Sport und ein weiteres Heimduell gegen Neuchâtel Xamax. Durch diese frühe Konzentration auf die Westschweizer Gegner erhält das Team die Chance, sich schnell ein Rhythmus zu erarbeiten und gleichzeitig die Reisekosten zu minimieren. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Rückkehr des FC Winterthur in die Challenge League.

Der Absteiger aus der Super‑League, der im Sommer die Barrage gegen die Grasshoppers verpasst hat, steht im ersten Viertel erst am neunten Spieltag, am 18. September, gegenüber. Das Aufeinandertreffen mit Winterthur bildet das Saisonfinale im Kalenderjahr, das am Wochenende vom 18. bis 20. Dezember ausgetragen wird.

Interessant ist, dass Winterthur in dieser Saison insgesamt sechs Spiele im frei empfangbaren Fernsehen hat, während der FCA nur vier TV‑Übertragungen erwarten darf. Das erste TV‑Highlight des FCA ist das Heimspiel gegen Nyon am dritten Spieltag, dem 7. August, und wird voraussichtlich für eine hohe Einschaltquote sorgen. Die erhöhte Medienpräsenz, insbesondere im Vergleich zu den ehemaligen Super‑League-Teams, könnte für den Verein nicht nur zusätzliche Einnahmen, sondern auch mehr Aufmerksamkeit für die Aufstiegsambitionen bedeuten.

Auf sportlicher Ebene muss der FC Aarau jedoch auch mit personellen Verlusten rechnen. In den letzten Wochen haben zwei zentrale Mittelfeldspieler den Verein verlassen. Zunächst bestätigte der Club den Wechsel von Leon Frokaj zum Cupsieger FC St. Gallen, was für den FCA einen deutlichen Qualitätsschritt nach oben bedeutet, aber gleichzeitig eine Lücke im kreativen Aufbau des Spiels hinterlässt. Kurz darauf folgte die langfristige Verpflichtung des 20‑jährigen Dorian Derbaci beim FC Thun, wo er bessere Entwicklungsperspektiven sucht.

Darüber hinaus hat Valon Fazliu, der in den vergangenen vier Jahren als verlässlichster Torschütze hervorstach, den Club verlassen. Diese Abgänge stellen den Trainer Brunello Iacopetta vor die Herausforderung, das Mittelfeld neu zu strukturieren und zugleich den Kopfschuss zu sichern, der für einen Aufstiegsimpuls notwendig ist. Der FC Aarau setzt nun auf eine Kombination aus jungen Talenten aus der eigenen Nachwuchsakademie und erfahreneren Neuzugängen, um das Ziel einer Rückkehr in die Super‑League zu realisieren.

Die gesamte Saison verspricht damit ein Spannungsfeld zwischen sportlichen Zielen, medialer Sichtbarkeit und personellem Umbruch zu werden





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FC Aarau Challenge League Spielplan 2026/27 Winterthur Rückkehr Spielerabgänge

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