Hillary Clinton warnt vor Störungen und Klagen bei den US-Midterms

Hillary Clinton antizipiert gewaltsame Auseinandersetzungen und juristische Angriffe während der US-Zwischenwahlen. Sie fordert faire Auszählung und warnt vor Einschüchterung.

Die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton hat vor intensiven Rechtsstreitigkeiten und versuchten Einschüchterungsmanipulationen im Zusammenhang mit den anstehenden Midterms gewarnt. Zugleich signalisiert Clinton deutliche Optimismus bezüglich möglicher Sitzgewinne für die Demokratische Partei in einer Reihe von Regionen, wo dies vor einigen Monaten noch als völlig unwahrscheinlich galt.

Befürchtungen wegen manipulativer Wählpraxis

Clinton macht deutlich, dass sie Donald Trump bereits jetzt dabei beobachtet, wie er durch Klagen, Drohungen und Vorwürfe gegen die Durchführung der Wahlen versucht, politische Einflussnahme auszuüben. Sie warnt davor, dass es am Wahltag selbst zu gezielten Einschüchterungsversuchen kommen könnte, etwa durch die massive Präsenz von Mitarbeitern der Einwanderungsbehörde ICE an den Wahlurnen. Trotz dieser ernsten Warnungen bleibt Clinton überzeugt, dass die Wähler sich durch derartige Maßnahmen nicht davon abhalten lassen werden, ihr Recht zur Stimmabgabe wahrzunehmen.

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Trump droht mit aggressiver Reaktion bei Niederlagen

Die ehemalige First Lady rechnet auch nach dem eigentlichen Wahlakt mit schweren Auseinandersetzungen. Es könne Versuche geben, einzelne Bundesstaaten davon abzuhalten, ihre Wahlergebnisse verbindlich zu bestätigen, oder Abstimmungen durch den Kongress überprüfen zu lassen. Sollte die Demokratische Partei in signifikanter Weise gewinnen, erwartet Clinton eine noch schärfere und emotionalere Reaktion von Donald Trump. Sie glaubt, dass Trump sich in die Enge getrieben fühlen und wütend um sich schlagen wird, da er sich durch mögliche Verluste bedroht sieht.

Strukturelle Bedeutung der anstehenden Wahlen

Bei den sogenannten Midterms, den US-Zwischenwahlen, wird das politische Machtgefüge im Kongress grundlegend verändert. Alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus stehen zur Wahl, zudem werden 35 der 100 Sitze im Senat neu besetzt. Diese strukturelle Vollständigkeit macht das Ereignis zu einer der entscheidenden politischen Instanzen in der amerikanischen Demokratie. Die Verteilung der Mehrheiten wird langfristige Auswirkungen auf die Gesetzgebung und die politische Ausrichtung des Landes haben.

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Forderungen nach fairer und vollständiger Auszählung

Clinton betont, dass der entscheidende Faktor für die demokratische Integrität dieses Prozesses darin liegt, dass alle Stimmen vollständig und fair ausgezählt werden. Sie beschreibt sich selbst als eine Optimistin, die sich jedoch viele Sorgen macht, was die Sicherheit und Transparenz des Wahlakts betrifft. Ihr Fokus liegt darauf, sicherzustellen, dass das Volkssouveränitätsprinzip nicht durch technische Manipulationen oder behördliche Einschüchterung unterlaufen wird.

Kritik an der Regierungszeit Donald Trumps

Im Kontext der anstehenden Wahlen zieht Clinton auch eine kritische Bilanz der vorherigen Amtsperiode. Sie argumentiert, dass Trump zwei Jahre lang Gelegenheit gehabt hätte, positive politische Ergebnisse zu erzielen. Stattdessen habe er Chaos geschaffen und einen Konflikt mit dem Iran angefangen. Diese scharfe Kritik unterstreicht ihren Glauben daran, dass die Wähler den Status quo ablehnen und nach einer stabileren politischen Führung suchen, was ihre Optimismus für demokratische Zugewinne erklärt.