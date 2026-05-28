Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine internationale Hilfeleistung für das Gebiet des Ausbruchs im Kongo angekündigt, um die Ausbreitung des Ebola-Virus zu verhindern. Die Hilfeleistung soll in den nächsten Wochen beginnen und sich auf medizinische Ausrüstung, Personal und Hilfsgüter konzentrieren.

Hilfslieferungen erreichen Ebola -Gebiet im Kongo . Über 1000 Verdachtsfälle und 220 Tote: Im Osten Kongo s kämpfen Ärzte mit abgelaufenen Schutzmasken gegen Ebola . Die Weltgesundheitsorganisation WHO-Chef ruft die bewaffneten Gruppen in der Region zu einer Waffenruhe auf.

In der Stadt Bunia wurden am Donnerstag unter anderem Schutzmasken, Handschuhe, Stiefel und Medikamente aus Hilfslieferungen der Europäischen Union ausgeladen. In den kommenden acht Tagen würden weitere Lieferungen erwartet, sagte der Unicef-Nothilfebeauftragte im Kongo, Jérôme Kouachi, der Nachrichtenagentur AP. Medizinische Helfer kämpfen in der Region mit mangelnder Ausrüstung, Misstrauen in der Bevölkerung und der Gewalt bewaffneter Gruppen. Reporter der AP berichteten aus der nahe gelegenen Stadt Bambu, Ärzte hätten dort bei der Behandlung mutmasslicher Ebola-Patienten abgelaufene Schutzmasken verwendet.

Die kongolesische Regierung bestätigte seit Ausrufung des Ausbruchs Mitte Mai mehr als 1000 Verdachtsfälle und mindestens 220 Todesfälle. Dass sich das sogenannte Bundibugyo-Virus bereits deutlich stärker ausgebreitet hat als bislang bekannt. Für die Virusvariante gibt es bislang weder eine zugelassene Behandlung noch einen Impfstoff. Der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus kündigte eine Reise in den Kongo an und rief angesichts der Gewalt in der Region zu einer Waffenruhe auf.

In der Provinz Ituri nahe der Grenze zu Uganda verüben bewaffnete Gruppen seit Jahren Angriffe. Auch im Nachbarland Uganda wurden bereits Ebola-Fälle bestätigt. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine internationale Hilfeleistung für das Gebiet des Ausbruchs im Kongo angekündigt, um die Ausbreitung des Ebola-Virus zu verhindern. Die Hilfeleistung soll in den nächsten Wochen beginnen und sich auf medizinische Ausrüstung, Personal und Hilfsgüter konzentrieren.

Der WHO-Chef hat die internationale Gemeinschaft aufgerufen, der kongolesischen Regierung bei der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs zu helfen. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch angekündigt, dass sie in den nächsten Wochen eine internationale Konferenz zur Ebola-Bekämpfung in Genf abhalten wird. Die Konferenz soll die internationale Gemeinschaft über die aktuelle Situation im Kongo informieren und die Möglichkeiten zur Bekämpfung des Ebola-Virus diskutieren





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