Im Zuge steigender Unzufriedenheit mit der Schwarz-Rot-Union fordert die CDU Hessen bei ihrem Landesparteitag einen umfassenden Reformkurs, um Arbeitsverweigerung stärker zu sanktionieren, Unternehmensbelastungen zu reduzieren und die Migration stärker einzuschränken.

Die CDU im Bundesland Hessen hat einen Forderungsbrief an die Koalitionsregierung von Deutschland gerichtet, der eine tiefgreifende wirtschafts- und sozialpolitische Neuordnung fordert. Dabei soll nicht nur die Gesetzgebung, sondern auch die Staatsfinanzierung als Rückgrat einer neuen Vorwärtsbewegung neu gedacht werden.

Zentral dafür ist der geplante Leitantrag, der für den Landesparteitag der Hessischen CDU Ende Mai vorgesehen ist. In diesem Dokument wird die Forderung nach einem dramatischen Reformkurs unter dem Titel „Wieder nach vorne – ein Reform-Restart für Deutschland“ dargelegt. Ziel ist es, der derzeitigen schwarz-roten Regierung einen zugänglichen Anstoß zu geben, die notwendigen Schritte zu beschleunigen und gleichzeitig die politischen Gesetze radikal zu straffen. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Kernbereiche Wirtschaft, Arbeit und Sozialstaat.

Von hessischen Parteistellen hatte schon zu Beginn der Debatte der Ministerpräsident Boris Rhein vor den Mitgliedern der Jungen Union verlautbart, dass sich „zu viele Ambitionen von der durchschnittlichen Gesellschaft und den Leistungsträgern unseres Landes entfernen.

“ Viele Betriebswirte und Beschäftigte in Hessen erwarten eine Reisetaste verschiedener Legislative Reformen. Aufbauend auf der Kritik der CDU an “schwarzer” Arbeitslosigkeit, betont die Gruppe unter anderem die Schärfung der Sanktionen bei Arbeitsverweigerung, die Ausgestaltung von Steuervorteilen für Überstunden und die Verschärfung des fiskalischen Ausgleichs zwischen Sozialleistungen und Erwerbstätigkeit.

Ferner streben das Aufzeigen einer rationalen Antwort für Unternehmen und den Mittelstand an, die sich mit hohen Abgaben und Bürokratiebelastungen konfrontiert sehen, und fordern dafür ein stärkeres Ausgleichssystem. Die Frage der Migration ist ebenso ein Bestandteil der Reform-Anforderungen. Der Titel „Wer einwandert, muss einzahlen“ soll ein neues Prinzip der Polonisierung von der öffentlichen Kasse für neue Haftpflichtmodelle sein.

Gleichzeitig beinhaltet die Unterrede, dass Arbeitslosigkeit nicht nach dem Kriterium der Wahl derjenigen, die von der Arbeitslosigkeit selbst profitieren, zur Belastung für die Solidargemeinschaft werden soll. Daraus folgt für die Politik ein Maßnahmenkatalog, der die „Selbstgewählte Arbeitslosigkeit“ aus der Anonymität des Sozialstaats hebt und nur noch wirklich bedürftige Personen zulässt. Gleichzeitig wird eine klare Hürde für Migranten gesteckt, um den Konsens aus wirtschaftlicher Verantwortung herauszuarbeiten.

Im gesamten Dokument und in seinen Diskussionen wird deutlich, dass die hessische CDU nicht gänzlich gegen die aktuelle Fuehrung der Bundesregierung ist – vor allem die Kritik richtet sich nicht direkt auf den Bundeskanzler Friedrich Merz. Dennoch soll ein starkes Signal hinterlassen werden, dass die deutsche mittlere Elan im Wirtschaftsfeld noch dünn besetzt ist, dass die Bedürfnisse der Kern- und Mid-Class stark sondiert werden sollten.

Durch die Wortwahl betonen die Hesse-CDU-Organisationsteile, dass die Sperrmechanismen der Bundeslandschaft ein Schlüsselfeld darstellen, nicht aber ein Dauerbrenner werden. Im Kern fordert die Partei eine „Fokus“ auf die zur Sinnordnung vorhandene Arbeit und die gute Bezahlung der Grossarbeit, die im Land schon seit Jahrzehnten konstruktiv für den Deutschland-Kontext eingesetzt wurde.

Trotz der Punkte, die sich stark tun, verweist die Gruppe immer wieder auf ein klausal nicht natives oder missverstehen näher definierten Ziel – eine sachkundige Validierung der Methoden der Konsekutivwirtschaft, die beide Seiten, sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft, als in ein tieferes Verständnis der Selbstbildung orientiert. Diese Debatte von den Experten in Hessen zeigt die erschreckenden Überschüsse von wenig Reform des Regimes, sodass es Grenzen für die von der herrschenden Regierung in den neuen politischen Kreisen geschaffen werden, um die Entwicklung an die aktuellen Herausforderungen anzupassen.





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