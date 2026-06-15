Herzog von Kent bricht mit Tradition: Handy auf dem Buckingham-Palast-Balkon

Der 90-jährige Herzog von Kent hat bei der Trooping the Colour für einen Eklat gesorgt, indem er auf dem Balkon des Buckingham-Palasts sein Mobiltelefon benutzte - ein bislang einmaliger Vorfall in der Geschichte der Royal Family.

Der 90-jährige Herzog von Kent hat bei der traditionellen Geburtstagsparade der britischen Monarchie , dem Trooping the Colour, für eine Premiere gesorgt: Auf dem Balkon des Buckingham-Palasts, wo die Royal Family traditionell der Flugparade zusieht und winkt, hat er sein Mobiltelefon gezückt und die Luftfahrtschau gefilmt oder fotografiert.

Dieser ungewöhnliche Anblick - noch nie zuvor hatte ein Royal während eines offiziellen Auftritts auf dem Palastbalkon ein Handy benutzt - sorgt international für Schlagzeilen. Während alle anderen Mitglieder der Königsfamilie, darunter König Charles III. und die übrigen Blaublüter, den前瞻lichen Anweisungen des Monarchen folgten und dem Publikum zuwinkten, war der Blick des Herzogs von Kent eindeutig auf sein Display gerichtet.

Das Verhalten brach mit der ungeschriebenen Regel, dass öffentliche Auftritte der Royals strikt von persönlichen Ablenkungen frei bleiben, besonders an einem so symbolträchtigen Ort wie dem zentralen Balkon des Buckingham-Palasts. Selbst vom Palastfenster aus filmte der 90-Jährige die Feierlichkeiten, wie ein auf der Plattform X kursierendes Foto zeigt. Beobachter spekulieren, ob der Herzog vielleicht die klaren Instruktionen, die der Monarch zuvor gegeben haben soll - "Winkt allen zu. Genau, vielen Dank" - überhört oder einfach missachtet hat.

Die Royal Family gilt als extrem konservativ in Fragen des öffentlichen Auftritts; die strikte Trennung zwischen Privatem und Offiziellem ist ein zentraler Bestandteil ihres Images. Bereits kleine Abweichungen, wie das private Telefonieren in der Öffentlichkeit, werden in den Medien intensiv diskutiert. Dass der Herzog von Kent, ein enger Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth II. und ein regelmäßig bei solchen Anlässen anwesender Senior Royal, ausgerechnet bei der wichtigsten zeremoniellen Veranstaltung des Jahres gegen diese Etikette verstößt, wird als bemerkenswertes Tabubruch gewertet.

Es wirft Fragen nach der Einhaltung der Protokolle in Zukunft auf, zumal die jüngere Generation der Royals, wie Prinz William und Prinzessin Kate, gewöhnlich ein wesentlich moderneres Verhalten an den Tag legen und durchaus auch mal private Fotos machen - jedoch nie während eines offiziellen Programmpunkts. Der Vorfall reiht sich ein in eine Debatte über die Anpassungsfähigkeit der Monarchie an digitale Zeiten, zeigt aber gleichzeitig, wie diszipliniert die meisten Royals ihr Auftreten normalerweise gestalten.

Während das Volk selbstverständlich in der Öffentlichkeit "in der Nase bohren" und Handys benutzen darf, wird von den Vertretern des Königshauses ein wesentlich höheres Maß an Zurückhaltung und Fokus auf das zeremonielle Geschehen erwartet. Der herzogliche Klick, klick auf dem Balkon stellt somit nicht nur eine persönliche Laune dar, sondern berührt Fragen von Respekt vor der Institution, der Tradition und dem Publikum.

Ob der 96-jährige Herzog von Kent, der bereits hochbetagt ist, bewusst gegen die Vorgaben verstoßen oder einfach "die Regeln vergessen" hat, wie einige Kommentare mutmaßen, bleibt letztlich unklar. Fest steht, dass ein solcher Vorfall in der streng reglementierten Welt des britischen Königshauses außergewöhnlich ist und nicht nur in den britischen Schlagzeilen, sondern auch international für Gesprächsstoff sorgt.

Die Bilder des winkenden Königshauses mit einem Handy in der Mitte werden vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben und dienen als Beispiel für die fortwährende Spannung zwischen traditioneller Etikette und modernem Verhalten in der ältesten europäischen Monarchie





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