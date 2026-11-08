Hertha-Fans pfifen Fabian Reese aus, Frau reagiert empört

Herthas Ex-Spieler Fabian Reese wurde vom Berliner Publikum beim Rückkehrspiel ausgepfiffen. Seine Verlobte Johanna Grünewald kritisiert das Verhalten als grenzüberschreitend und fordert mehr Menschlichkeit.

Fabian Reese wurde bei seiner Rückkehr zum Spiel im Berliner Olympiastadion von einem Großteil der Hertha-BSC-Fans massiv ausgepfiffen. Der 28-jährige ehemalige Publikumsliebling sah sich während des gesamten Spiels gegen den VfL-Wolfsburg einem andauernden und lauten Pfeifkonzert ausgesetzt. Seine Verlobte, Johanna Grünewald, reagierte schockiert auf das Vorgehen der Anhänger und nannte den Abend auf Instagram "einfach nur schrecklich".

Grünewald, die selbst im Stadion anwesend war, erklärte nach dem 1:2 der Niedersachsen, dass das Verhalten jegliche Grenze überschritten habe. Sie betonte in ihren sozialen Medien, dass sie immer noch sprachlos über die Geschehnisse des Tages sei. Für sie repräsentierten die anhaltenden Pfiffe einen Verlust an grundlegender Menschlichkeit im Umgang mit einem Ex-Spieler.

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Gründe für die Ablehnung der Fans

Die Wut der Hertha-Anhänger auf Fabian Reese resultiert direkt aus seinem Transfer im Sommer. Der Mittelfeldspieler hatte Berlin verlassen, um in die Niedersachsen zum VfL-Wolfsburg zu wechseln. Für die treuen Unterstützer des Clubs war diese Entscheidung nicht nachvollziehbar und wurde als Verrat am Verein gewertet. Dieser Wechsel wird den ehemaligen Akteur bis heute nicht verziehen.

Als Reese im Anschluss an seine aktive Zeit bei Hertha BSC wieder in Berlin auftrat, zahlte er politisch dafür. Jeder seiner Ballkontakte, jede Bewegung und jede Aktion auf dem Rasen wurde von der Südtribüne mit Pfeifgeräuschen begleitet. Die Stimmung im Stadion spiegelte wider, dass die Beziehung zwischen dem Spieler und seiner früheren Heimat abrupt und nachhaltig beschädigt wurde.

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Reaktion der Familie und soziale Medien

Reese selbst versuchte zunächst, nicht öffentlich zu Stellung zu nehmen, nachdem das Spiel vorüber war. Er wirkte nach der Partie deutlich frustriert von der Atmosphäre. Allerdings hat er seinen eigenen Instagram-Account mittlerweile deaktiviert, was als Zeichen der Enttäuschung oder als Schutzmaßnahme gewertet werden kann. Die Familie zog die Konsequenzen aus der massiven Angriffe.

Johanna Grünewald nutzte ihre Plattform, um klare Kante zu zeigen. Sie richtete sich direkt an jene, die nach Schuldigen für die antisportliche Atmosphäre suchten. In ihrem Beitrag schrieb sie, dass diese sich fragen sollten, wie viel Menschlichkeit in solchen Situationen noch vorhanden sei. Gleichzeitig bedankte sie sich für die Unterstützung, die ihr Mann von einem Teil des Publikums erhielt.

Langfristige Folgen und gesellschaftliche Debatte

Die Vorfälle im Olympiastadion sind Teil eines breiteren Phänomens, das auch in anderen Sportarten auftritt. Reese wurde bereits zuvor von Fans anderer Vereine ausgepfiffen, sobald er deren Teams gegenüberstand. Die Eskalation in Berlin zeigt jedoch die besondere Verbundenheit und auch die Brisanz im deutsch-berlinischen Fußball. Der Konflikt ist noch nicht beigelegt.

Grünewald hob hervor, dass es zwischendurch durchaus liebe Worte gab und bedankte sich bei allen, die Support gezeigt haben. Dennoch bleibt der Eindruck eines aggressiven Klimas, das den ehemaligen Star ausgrenzt. Die Diskussion um Respekt im Stadion und den Umgang mit Transferentscheidungen wird durch diesen Vorfall neu angefeuert.