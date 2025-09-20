Herbstliche Wanderungen im Berner Oberland: Traumhafte Routen für Naturliebhaber

Entdecken Sie die schönsten Wanderrouten im Kanton Bern, die im Herbst in ihrer vollen Farbenpracht erstrahlen. Von entspannten Spaziergängen an glitzernden Seen bis hin zu anspruchsvollen Touren in den Alpen – hier finden Sie Inspiration für unvergessliche Naturerlebnisse.

Der Kanton Bern, ein Wanderparadies von unvergleichlicher Schönheit, präsentiert sich im Herbst in seiner vollen Farbenpracht. Diese Jahreszeit ist ideal, um die vielfältigen Landschaften der Region zu erkunden, von den sanften Jurahöhen über glitzernde Seen und ausgedehnte Kulturlandschaften bis hin zu den majestätischen Alpen mit ihren beeindruckenden Wasserfällen und Gletschern.

Dieser Artikel stellt einige der schönsten Wanderrouten vor, die im Herbst besonders reizvoll sind, und bietet Inspiration für unvergessliche Naturerlebnisse.\Eine bezaubernde Wanderung führt zum Lauenensee, eingebettet in ein Naturschutzgebiet mit wertvollen Mooren und Auengebieten. Der See, nur einen Steinwurf vom gleichnamigen Restaurant entfernt, lädt zum Verweilen ein. Das im traditionellen Chalet-Stil erbaute Restaurant bietet eine Terrasse mit atemberaubender Aussicht auf die Bergwelt, wo man sich nach einer Wanderung entspannen und kulinarische Köstlichkeiten genießen kann. Der Weg zum See, der von der Bushaltestelle Lauenen b. Gstaad, Rohrbrücke aus in etwa 1 ¼ Stunden und mit 170 Metern Aufstieg erreichbar ist, verspricht ein unvergessliches Naturerlebnis. Eine weitere empfehlenswerte Tour führt durch den Berner Jura, wo kilometerlange Bergrücken und Kreten ohne grosse Höhenunterschiede zu ausgedehnten Wanderungen einladen. Hier kann man in gemütlichen Bergrestaurants oder Métairies einkehren und die malerische Umgebung geniessen. \Für anspruchsvolle Wanderer bietet sich die Route vom Untergrenchenberg über den Montagne de Romont ins kleine Plagne an, wo sich bei klarer Sicht ein überwältigender Blick auf die Alpen eröffnet. Wer es etwas abenteuerlicher mag, erkundet die Twannbachschlucht, ein beeindruckendes Naturschauspiel, das sich über Jahrmillionen durch eine Jura-Bergkette gefressen hat. Eine weitere Wanderung führt zum Iffigsee, der hoch über Lenk auf einer sonnigen Terrasse zwischen dem Schnide- und dem Iffighore liegt. Dort kann man sich nach dem Aufstieg im Schatten oder in der Sonne erholen oder sich im kühlen Nass des Sees abkühlen. Für alle, die hoch hinaus wollen, bietet sich der Sigriswilgrat mit dem Sigriswiler Rothorn an, wo sich eine atemberaubende Aussicht auf die Gipfelkette des Berner Oberlandes eröffnet. Die Rundwanderung führt durch eine urige Landschaft mit Felsbrocken und knorrigen Tannen und ist aufgrund ihrer anspruchsvollen Passagen nur für schwindelfreie und trittsichere Wanderer geeignet





