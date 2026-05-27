Herbert Diess will 2027 elektrischen Traktor auf den Markt bringen

Der ehemalige Volkswagen-Chef Herbert Diess plant mit seiner neuen Firma Diess E-Agrartechnik AG einen elektrischen Mittelklasse-Traktor für Landwirte und Kommunen. Das Fahrzeug soll über ein Wechsel-Akkusystem für den Dauerbetrieb verfügen und mit vorhandenen Anbaugeräten kompatibel sein. Ziel ist es, ab 2027 wettbewerbsfähig gegenüber Diesel-Modellen zu sein, unter anderem durch die Nutzung von selbst produziertem Solarstrom. Langfristig sind auch autonome Landmaschinen im Gespräch.

Der frühere Volkswagen -Chef Herbert Diess plant, im Jahr 2027 mit einem neuen Unternehmen einen elektrischen Traktor auf den Markt zu bringen. Das Vorhaben wurde auf LinkedIn angekündigt und sieht vor, dass der mittelklassige Traktor für Landwirte und kommunale Dienste konzipiert sein soll.

Ein zentrales Merkmal ist ein Wechsel-Akkusystem, das einen durchgehenden 24/7-Betrieb ermöglichen soll. Zudem wird betont, dass alle gängigen Anbaugeräte wie Mähwerke oder Schneeschilde adaptiert werden können. Diess zielt darauf ab, bereits ab den ersten Auslieferungen mit konventionellen Diesel-Traktoren konkurrenzfähig zu sein, was durch attraktive Preise, hohe Qualität und die Nutzung von selbst erzeugtem Solarstrom erreicht werden soll. Das Unternehmen, Diess E-Agrartechnik AG mit Sitz in München, befinde sich bei der Entwicklung voll im Zeitplan und verfüge über ein kompetentes Kernteam.

Es kooperiere mit einem etablierten Landmaschinenunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie mit Zulieferern, deren Namen jedoch nicht genannt wurden. Bislang ist die Firma im Unternehmensregister des Bundes nicht eingetragen. Das Produktportfolio soll neben Traktoren auch Ladestationen und elektrische Anbaugeräte umfassen, und langfristig sind autonome Landmaschinen geplant. Diess, der von 2018 bis 2022 Volkswagen leitete, hatte auch nach seiner Absetzung ein Vorstandsgehalt in Millionenhöhe; 2025 belief sich seine Gesamtvergütung auf über neun Millionen Euro.

Im Herbst 2025 ging er mit 67 Jahren endgültig in den Ruhestand. Seit 2023 ist er Aufsichtsratschef des Chipherstellers Infineon und engagiert sich zudem bei mehreren Start-ups.

Zudem unterhält er einen Lebensmittelpunkt in Spanien, wo er ein kleines Hotel mit Rinderzucht und Birnenplantage betreibt. Die Elektromobilität hält nun auch in der Landmaschinentechnik Einzug, und Herbert Diess will mit einem elektrischen Traktor eine Vorreiterrolle übernehmen. Das Konzept eines austauschbaren Akkusystems, das einen ununterbrochenen Betrieb sichert, könnte ein Schlüssel für die Akzeptanz in der Praxis sein, da lange Ladezeiten in der Landwirtschaft oft als Hindernis gelten.

Durch die Kompatibilität mit bestehendem Zubehör wird zudem ein kostspieliger Neukauf von speziellem Gerät vermieden. Die geplante Nutzung von solar erzeugtem Strom direkt vom eigenen Hof könnte Betriebskosten senken und die Unabhängigkeit von Schwankungen bei den Energiepreisen erhöhen. Nicht zuletzt die angestrebte Wettbewerbsfähigkeit im Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber Diesel-Modellen wird darüber entscheiden, ob das Angebot bei Landwirten auf breitere Zustimmung stößt.

Allerdings gibt es auch offene Fragen und mögliche Hürden. Da das Unternehmen noch nicht im Handelsregister ist und die Partnerfirmen anonym bleiben, bleibt die Seriosität und industrielle Kapazität zunächst schwer zu bewerten. Die Landtechnikbranche ist traditionell konservativ, und die Umstellung auf Elektroantriebe erfordert nicht nur zuverlässige Technik, sondern auch ein flächendeckendes Netz an Lade- oder Wechselinfrastruktur speziell für landwirtschaftliche Betriebe.

Auch die politischen Rahmenbedingungen - etwa Subventionen für Elektro-Landmaschinen oder die Besteuerung von landwirtschaftlichem Strom - könnten den Erfolg maßgeblich beeinflussen. Es bleibt abzuwarten, ob Diess mit seiner langjährigen Erfahrung aus dem Automobilsektor die nötige Branchenkenntnis und das Vertrauen der Landwirte gewinnen kann. Ebenso unklar ist die Finanzierung des ambitionierten Projekts und wie schnell die geplanten autonomen Funktionen realisierbar sind.

Trotz seines hohen Gehalts bei Volkswagen und seiner vielfältigen Tätigkeiten bleibt sein Ruf nach dem kontroversen Abgang in Wolfsburg nicht unbelastet, was möglicherweise bei der Suche nach Investoren oder Kooperationspartnern von Bedeutung sein könnte





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