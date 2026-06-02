Henry warnt vor Underdogs und nennt heimlichen WM-Schlüsselspieler

Thierry Henry warnt vor Norwegen, Marokko und Senegal als WM-Überraschungsteams und hebt Manu Koné als entscheidenden Spieler für Frankreich hervor.

Die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sorgt bereits jetzt für reichlich Gesprächsstoff, insbesondere nach der Bekanntgabe des französischen Aufgebots. Didier Deschamps, der Trainer der Équipe Tricolore, hat für einige Überraschungen gesorgt, indem er gestandene Kräfte wie Eduardo Camavinga von Real Madrid oder Randal Kolo Muani, der von PSG an Tottenham ausgeliehen ist, strich und stattdessen auf frische Talente setzt.

Neben Superstars wie Kylian Mbappé und Ousmane Dembélé findet sich im 26-Mann-Kader ein Name, der bisher wenig Beachtung erhalten hat: Manu Koné. Der 25-jährige Mittelfeldspieler der AS Roma könnte laut Frankreichs Rekordtorschützen Thierry Henry zu einer der prägenden Figuren des Turniers avancieren. Henry, der zwischen 1997 und 2010 insgesamt 123 Länderspiele für Frankreich bestritt, gerät regelrecht ins Schwärmen, wenn er über den robusten Koné spricht.

Er bezeichnet ihn als einen der besten defensiven Mittelfeldspieler überhaupt und betont seine enorme Bedeutung für das Team. Der Ex-Weltmeister kennt den Profi bestens, da er ihn im vergangenen Sommer bei den Olympischen Spielen in Paris coachte, wo die französische Auswahl Silber gewann. Nach seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach nach Rom hat sich Koné still und heimlich zum Stammspieler unter Deschamps hochgearbeitet.

Henry vergleicht Koné stilistisch mit dem früheren Liverpool-Kultspieler Dirk Kuyt und hebt hervor, dass er genau der Spielertyp sei, den die Fans lieben, auch wenn er vielleicht nicht mit der spektakulärsten Technik glänzt, aber dafür in jeder Sekunde 100 Prozent für das Kollektiv gibt. Neben den Titelchancen der Franzosen blickt Henry auch auf das gesamte Turniertableau und warnt die etablierten Fußballgroßmächte vor drei vermeintlichen Underdogs. Besonders ein europäisches Team hat es ihm angetan: Henry mahnt eindringlich davor, Norwegen zu unterschätzen.

Die Skandinavier haben sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert, unter anderem durch zwei Siege in der Qualifikation gegen Italien. Wenn bei ihnen alles zusammenpasst und das Zusammenspiel zwischen Alexander Sörloth und Erling Haaland funktioniert, können sie laut Henry sehr weit kommen. Die beiden Stürmer sollen für die Tore der Norweger sorgen.

Zudem traut Henry zwei afrikanischen Vertretern Großes zu: dem WM-Halbfinalisten von 2022, Marokko, sowie dem Senegal. Letzteres Team ist gleich der erste Gradmesser für die Franzosen, denn am 16. Juni trifft die Équipe Tricolore im MetLife Stadium in New Jersey im Auftaktspiel der Gruppe I auf die Westafrikaner. Spätestens dann wird sich zeigen, ob Henrys Geheimtipp Manu Koné die Fäden im französischen Mittelfeld ziehen kann.

Insgesamt verspricht die WM 2026 eine spannende Mischung aus etablierten Topnationen und aufstrebenden Teams, die für Überraschungen sorgen könnten. Henrys Einschätzungen geben einen Vorgeschmack auf mögliche Wendungen und zeigen, dass der Fußball oft von den vermeintlich kleineren Mannschaften neu geschrieben wird. Die Vorfreude auf das Turnier steigt, und die Analyse der Experten wie Henry trägt dazu bei, die strategischen Nuancen und die Bedeutung von Schlüsselspielern wie Manu Koné zu verstehen





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