Henkels 'Forscherwelt' feiert 15-jähriges Jubiläum – Förderung von Wissenschaft und Entdeckergeist bei Kindern

Die Bildungsinitiative 'Forscherwelt' von Henkel begeht ihr 15-jähriges Bestehen und blickt auf über 130.000 erreichte Kinder weltweit zurück. Die Initiative fördert die naturwissenschaftliche Bildung und den Entdeckergeist von Kindern durch praxisnahe Experimente und Lernangebote.

Die Bildung sinitiative ' Forscherwelt ' von Henkel feiert in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. Gegründet 2011 in Düsseldorf unter dem Leitgedanken 'Kleine forschen wie die Große', hat sich die Initiative zu einem globalen Programm entwickelt, das mittlerweile in über 20 Ländern aktiv ist.

Die 'Forscherwelt' entsprang der Überzeugung, die naturwissenschaftliche Grundbildung von Kindern zu stärken und ihren Entdeckergeist zu fördern, so Dr. Simone Bagel-Trah, Schirmherrin der Initiative und Vorsitzende des Aufsichtsrats und Gesellschafterausschusses von Henkel. Sie betont, dass die Welt voller spannender Entdeckungen steckt und die 'Forscherwelt' Kindern die Freude am Forschen vermitteln sowie sie dazu ermutigen soll, Fragen zu stellen und frei zu denken. Carsten Knobel, Vorstandsvorsitzender von Henkel, unterstreicht die Bedeutung von Bildung als wichtigste Investition in die Zukunft.

Der Erfolg der 'Forscherwelt' über 15 Jahre beweise, dass die Verbindung von Know-how, Innovationskraft und gesellschaftlichem Engagement einen bedeutenden Beitrag für kommende Generationen leisten kann. Die Initiative stärkt Zukunftskompetenzen, eröffnet neue Perspektiven und trägt somit langfristig zum Gemeinwohl bei. Ursprünglich als Ferienkurse für Kinder von Henkel-Mitarbeitern und Kooperationen mit Grundschulen gestartet, hat sich die 'Forscherwelt' kontinuierlich weiterentwickelt. Dies geschah durch zusätzliche Kursformate, neue Experimente und die Integration digitaler Lernmethoden.

Bisher haben über 130.000 Kinder weltweit an den Aktivitäten der 'Forscherwelt' teilgenommen, verteilt auf Asien, Afrika, den mittleren Osten, Europa sowie Nord- und Südamerika. Die Kinder erforschen dabei Themen, die eng mit der Forschung von Henkel verbunden sind: Kleben, Waschen, Körperpflege und Nachhaltigkeit. Ziel ist es, das Verständnis für naturwissenschaftliche Zusammenhänge zu fördern und wissenschaftliches Arbeiten zu vermitteln. Ergänzend zu den Angeboten für Kinder bietet die 'Forscherwelt' auch Fortbildungen für Lehrkräfte, Eltern-Kind-Kurse und Workshops für Mitarbeiter an.

Kostenlose Materialien für Lehrkräfte zum selbstständigen Experimentieren stehen auf der Initiativ-Website zur Verfügung. Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums der 'Forscherwelt', das gleichzeitig mit dem 150-jährigen Bestehen von Henkel zusammenfällt, finden weltweit verschiedene Veranstaltungen statt. Familientage und Jubiläumsaktivitäten bieten Kindern und Eltern die Möglichkeit, gemeinsam zu experimentieren und die Freude an der Wissenschaft zu erleben. Ein besonderes Highlight ist die Einführung eines neuen Moduls zum Thema Testmethoden, das zunächst als Pilotprojekt in Düsseldorf durchgeführt wird.

Die Kinder arbeiten dabei mit Verfahren, die auch in der professionellen Forschung eingesetzt werden, um beispielsweise Schaumbildung oder die Klebkraft von Klebebändern zu untersuchen. Dr. Ute Krupp, globale Leiterin der 'Forscherwelt', betont die Wichtigkeit, den Kindern einen authentischen Einblick in die Forschungsarbeit zu ermöglichen, einschließlich der Verwendung von Laborgeräten wie Bechergläsern, Laborwaagen und Messzylindern. Sie ist beeindruckt, wie schnell die Kinder die grundlegenden Forschungsprozesse verstehen und wie groß die Freude ist, wenn sie selbstständig neue Erkenntnisse gewinnen.

Henkel ist ein weltweit führendes Unternehmen mit führenden Marktpositionen in Industrie- und Konsumentengeschäft, insbesondere in den Bereichen Klebstoffe, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Haarpflege. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von rund 20,5 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von rund 3,0 Mrd. Euro.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Henkel, das 1876 gegründet wurde und heute rund 47.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt, die durch eine starke Unternehmenskultur und gemeinsame Werte verbunden sind





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