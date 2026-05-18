Helsana-Generalagent verdient rund 700'000 Franken, politische Themen sind diskutiert

Ein Generalagent der Helsana soll laut Berichten im vergangenen Jahr rund 700'000 Franken verdient haben. Politische Themen wie die Vergütungssysteme und die Kundenzufriedenheit werden in der Diskussion. Versicherungsvermittler erhalten hohe Löhne und können für jede Vertragsabschluss bis zu 16 Monatsprämien bekommen. Krankenversicherungs-Experte Felix Schneuwly kritisiert die festgelegte Obergrenze und sieht ein finanzielles Interesse an teuren Versicherungen.

Ein Generalagent der Helsana soll laut Berichten im vergangenen Jahr rund 700'000 Franken verdient haben. Politische Themen sind diskutiert. Auch Makler erhalten hohe Löhne. Ein Generalagent der Helsana erhielt im vergangenen Jahr rund 700'000 Franken, wie das Finanzportal nicht.

Wie ein solches Einkommen zustande kommen könnte und ob weitere Mitarbeiter solche Gehälter beziehen, wollte sie der Zeitung aber nicht sagen. Sie betont, dass das Vergütungssystem der geltenden Regulierung entspreche, die der Bundesrat genehmigt habe. Versicherungsvermittler bekommen demnach für Grundversicherungs-Verträge eine fixierte Provision von 70 Franken. Bei Zusatzversicherungen sind die Provisionen aber deutlich höher, da sie dort teurere Zusatzleistungen verkaufen können wie eine Halbprivat- oder eine Privatspitalversicherung.

So können die Versicherungsvertreter gemäss der vom Bundesrat genehmigten Branchenvereinbarung bis zu 16 Monatsprämien für jeden Vertragsabschluss bekommen. Die Obergrenze ist der übliche Standard, wie die Zeitung unter Bezug auf verschiedene Quellen schreibt. Krankenversicherungs-Experte Felix Schneuwly vom Vergleichsportal Comparis kritisiert deshalb die festgelegte Obergrenze: 'Die guten Versicherungsvermittler wollen für jene Kassen mit den höchsten Provisionen arbeiten – da kann es sich kein Unternehmen erlauben, die Provisionen tiefer anzusetzen.

' Versicherungsvermittler hätten ein finanzielles Interesse daran, teure Versicherungen zu verkaufen. Das sei aber für die Kundinnen und Kunden nicht in jedem Fall die beste Lösung. Schneuwly fände deshalb eine Provision gut, bei der die Kundenzufriedenheit über einen längeren Zeitraum berücksichtigt würde. Eher nein, ich habe das Gefühl, es geht nur um den Verkauf





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