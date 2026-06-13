Hella von Sinnen startet eigenen Video-Podcast nach Unfall

Entertainerin Hella von Sinnen, bekannt aus dem TV-Format 'Genial daneben', startet einen eigenen Video-Podcast. Sie spricht über ein mögliches Comeback, das Älterwerden und ihre Arbeit an einer Kölsch-Version von 'Asterix bei den Schweizern'.

Entertainerin Hella von Sinnen öffnet die Türen zu ihrem Wohnzimmerstudio mit dem Video-Podcast «Gestatten, von Sinnen! ». Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag – überall dort, wo es Podcasts gibt.

Hella von Sinnen ist zurück: Nach ihrem schweren Unfall startet die Entertainerin einen eigenen Video-Podcast. Im Interview spricht die 67-Jährige über ein mögliches «Genial daneben»-Comeback, das Älterwerden und ihre Arbeit an einer Kölsch-Version von «Asterix bei den Schweizern». Die deutsche Entertainerin hofft weiterhin auf eine Rückkehr des TV-Kultformats «Genial daneben». Zunächst einmal will ich ganz normale Gespräche mit den Gästen führen und mich dabei auch amüsieren.

Es kann humorvoll werden oder auch ernsthaft – alles kann ein Thema sein. Jedes Gespräch soll anders laufen, darf auch anders laufen. Natürlich will ich meine Intuition einsetzen. Aber denken Sie dran: Ich bin keine Journalistin. Ich bin das Helli, und ich möchte mich einfach unterhalten





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