Hélène Mercier-Arnault: Obdachlosigkeit sei bewusste Lebenseinstellung

Hélène Mercier-Arnault, die Pianistin und Ehefrau von LVMH-Chef Bernard Arnault, äußert sich in einem RTL-Interview zu ihrer neuen Musik und enthüllt ihre Weltanschauung. Sie sieht Obdachlosigkeit als bewusste Abgrenzung von der Gesellschaft und kritisiert die Abhängigkeit von Reichtum ihrer eigenen Kinder. Mercier-Arnault betont, dass ihr Reichtum eine einzigartige Perspektive bietet, die wertvoll sein kann.

Darum gehts Empörung über eine Aussage von Hélène Mercier-Arnault : Die Milliardärsgattin hält Obdachlosigkeit für eine bewusste ' Lebenseinstellung '. Die Pianistin und Ehefrau von LVMH -Chef Bernard Arnault machte die Äusserung in einem RTL-Interview zur Promotion ihres Albums 'Lost to the World'.

Um Wiedergutmachung bemüht sie sich in der Zeitung 'Libération', wo sie ihren Mann als bescheiden lobt und sich politisch zur Linken bekennt. Einige Interviews für verschiedene TV-Studios und Redaktionen. Dabei liess die Ehefrau von Bernard Arnault (77), dem Chef des Luxuskonzerns LVMH, nichts anbrennen. Neben Kritik an ihren Kindern wegen deren Abhängigkeit vom Reichtum, enthüllte sie in einer Aufzeichnung auch ihre Weltansicht.

Im Gespräch mit RTL, in dem es eigentlich um ihre neue Musik gehen sollte, teilte sie eine Anekdote, wie sie in Paris mit 16 Jahren zum ersten Mal obdachlose Menschen gesehen habe. Ihre Schwester habe sich sogar in einen Obdachlosen verliebt und wollte mit ihm durchbrennen. Ihr Fazit: Sie habe den Eindruck, dass es sich bei der Obdachlosigkeit um eine bewusste Abgrenzung von der Gesellschaft oder in ihren Worten um 'un choix de vie' (dt. : Lebenseinstellung) handle.

Der Sender hatte ihre Passagen zwar rausgeschnitten, sie kamen einige Tage später aber trotzdem ans Licht und schockierten. Mercier-Arnault erntet einiges an Kritik.

'Diese Äusserungen zeugen von einer Unanständigkeit und einer Unkenntnis der gesellschaftlichen Realität, die absolut erschütternd sind', 'Menschenlich gesehen sind die Arnaults extrem arm' oder 'Natürlich, viele Kinder träumen davon, später einmal Obdachloser zu werden', schreiben Kritikerinnen und Kritiker etwa bei X. Um Wiedergutmachung bemüht sich Mercier-Arnault bei der linksliberalen Publikation 'Libération'. Zuerst versuchte sie dabei, ihren milliardenschweren Mann als einen Gutmenschen darzustellen. Ihr Bernard sei nämlich trotz seines Reichtums sehr bescheiden und einfühlsam.

Dann ging sie auf ihre eigene politische Positionierung ein. Ihre Aussagen sind oft realitätsfern und zeugen von mangelndem Verständnis. Ihr Reichtum gibt ihnen eine einzigartige Perspektive, die wertvoll sein kann. Ich interessiere mich nicht für die Meinungen von Superreichen.

Bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 könnte es zu einem angespannten Duell zwischen der rechten Partei von Marie Le Pen und der linken 'La France Insoumise' (LFI). Die Pianistin würde sich in diesem Fall für Jean-Luc Mélenchon von der LFI entscheiden und das wohl auch gegen die Meinung ihres Gatten. Bernard ist ein bekennender Konservativer. Die Pianistin machte in ihrer Albumpromotionstour zudem erst kürzlich den erbitterten Familienstreit öffentlich.

Die fünf kämpfen alle um seine Nachfolge. Der 77-Jährige ist immer noch CEO des Luxusgüterkonzerns LVMH, zu dem Marken wie Louis Vuitton, Dior, Moët oder Hublot gehören und will das auch noch bis mindestens 2033 bleiben. Alle Kinder sind bereits im Unternehmen tätig und versuchen, ihren Wert mit Leistungen unter Beweis zu stellen. Die Frage, wer der nächste CEO sein wird, lässt Arnault aber weit offen.

Bis jetzt sieht er sich weiterhin als unersetzlich.

'Mein Mann arbeitet nur! Er hat kaum etwas vom Leben', klagt Hélène Mercier-Arnault zudem bei einem ihrer Medientermine für ihr Album





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