Heiratsstrafe: Zwei Modelle kommen vors Volk

Nach dem Ja zur Individualbesteuerung im März entscheidet die Stimmbevölkerung am 29. November über die Initiative gegen die Heiratsstrafe. Zwei Modelle stehen zur Wahl.

Die Stimmbevölkerung entscheidet am 29. November an der Urne, mit welchem Modell die Heiratsstrafe abgeschafft wird. Nach dem Ja zur Individualbesteuerung im März kommt nun die Initiative gegen die Heiratsstrafe vors Volk. Vor über 40 Jahren hatte das Bundesgericht festgehalten, dass die Heiratsstrafe rechtswidrig sei. Nach jahrzehntelangem Tauziehen stehen in diesem Jahr gleich zwei Varianten zur Debatte.

Streit um die Individualbesteuerung

Die beiden Modelle möchten die Heiratsstrafe abschaffen, unterscheiden sich aber in der Art und Weise. Mitte-Ständerat Benedikt Würth kritisiert: Die Individualbesteuerung schaffe neue Ungerechtigkeiten, sie bevorzuge und benachteilige gewisse Familienmodelle. Das Modell der Mitte strebe eine Gleichbehandlung der Paare an, egal ob verheiratet oder nicht. Die Bevölkerung habe jetzt die Chance, für Fairness zu sorgen, so der St. Galler.

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SP-Ständerätin Eva Herzog ist diametral anderer Meinung: Die Lebensrealitäten hätten sich verändert, das Steuer- und Sozialsystem basiere noch immer auf dem Einverdienermodell. Die Individualbesteuerung trage der gesellschaftlichen Entwicklung Rechnung, argumentiert sie. Ausserdem führe nur die Individualbesteuerung auch auf Kantonsebene zur Abschaffung der Heiratsstrafe.

Kompetenzstreit zwischen Bund und Kantonen

Für die Mitte und deren Präsident Philipp Bregy werden Ehepaare bei einer Annahme auch in Zukunft auf allen drei Stufen gemeinsam besteuert. Die zuständige Finanzministerin Karin Keller-Sutter widerspricht: Es stimme nicht, was Herr Bregy sage. Die Initiative würde die Individualbesteuerung nur bei der direkten Bundessteuer übersteuern, auf kantonaler und kommunaler Ebene aber nicht. Dies führe zu einem Gnusch, warnt Keller-Sutter.

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SVP-Nationalrätin Katja Stettler-Riem führt ein weiteres Argument ins Feld: Die Kantone wollten die Individualbesteuerung nicht. Das Bürokratiemonster führe zu 1,7 Millionen zusätzlichen Steuererklärungen. Um diese zu bearbeiten, brauche es über 1000 zusätzliche Steuerbeamte. Die Abschaffung der Heiratsstrafe mit Beibehaltung der gemeinsamen Besteuerung von Ehepaaren sei die flexiblere, modernere und liberalere Lösung, findet sie.

Steuerausfälle und Kosten der Modelle

Teilsplitting, Vollsplitting oder alternative Steuerberechnung: Das Preisschild variiert je nach Modell. Die Grüne Nationalrätin Franziska Ryser rechnet vor, das Vollsplitting würde zu Steuerausfällen in der Höhe von drei Milliarden Franken führen. 2,4 Milliarden davon würden zu Steuereinsparungen der 10 Prozent Reichsten führen. Da Einsparungen beim Bundesbudget in dieser Höhe nicht möglich seien, müsse schlussendlich die Gesellschaft hinhalten, etwa durch eine Mehrwertsteuererhöhung, so Ryser.

Lillian Studer, Präsidentin der EVP, sagt: Welche Steuerberechnung schlussendlich in der Verfassung verankert wird, ist Sache des Gesetzgebers. Sie würde ein Vollsplitting bevorzugen, zeigt sich aber kompromissbereit. Ausserdem sehe die Initiative eine Übergangslösung vor. Zentral sei aber, dass die Heiratsstrafe endlich und auf faire Art und Weise abgeschafft wird. Ich bin fast so alt wie der Bundesgerichtsentscheid, es ist höchste Zeit, so Studer.

Entscheidung an der Urne im November

Die Heiratsstrafe wird abgeschafft, mit welchem Modell, entscheidet die Stimmbevölkerung am 29. November an der Urne. Die Debatte zeigt, wie stark die beiden Varianten die föderale Kompetenzordnung und die Familienbesteuerung berühren. Während die Individualbesteuerung auf eine grundlegende Reform des Systems zielt, setzt die Initiative der Mitte auf eine Gleichbehandlung ohne Wechsel des Besteuerungsmodus.