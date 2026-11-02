Heim-WM: 187,6 Mio. Franken Ausgaben und 12,3 Mio. Franken Steuern

Studien zeigen: Die Heim-WM generierte 187,6 Millionen Franken Fan-Ausgaben und 12,3 Millionen Franken Steuereinnahmen. Gastro, Handel und Hotellerie profitieren stark.

Die Heim-WM hat eine beeindruckende wirtschaftliche Spur hinterlassen und deutlich mehr Umsatz generiert, als die Organisatoren ursprünglich prognostiziert hatten. Fans gaben bei 467.000 Stadionbesuchen in der Schweiz insgesamt 187,6 Millionen Franken aus. Davon profitierten sowohl lokale Anbieter als auch der Staat, der mit 12,3 Millionen Franken Steuereinnahmen rechnen kann.

Zwei unabhängige Studien der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich und der EBP im Auftrag von Ticketcorner und dem Organisationskomitee bestätigen diese Zahlen. Die Untersuchungen belegen nicht nur den hohen Konsum der Zuschauer, sondern auch die breite Zufriedenheit der Besucher mit der Organisation und dem Gesamterlebnis der Veranstaltung.

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Verteilung der Fan-Ausgaben

Der Grossteil der 187,6 Millionen Franken floss in Übernachtungen. Dahinter folgten Ausgaben für Verpflegung, Anreise und Fanartikel. Ausländische Besucher gaben dabei etwas mehr Geld aus als schweizerische Fans. Die Hotellerie, der Gastronomiebetrieb, der Einzelhandel und Zulieferer profitierten am stärksten von dieser Ausgabenkonzentration.

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Zufriedenheit der Besucher

Die Stimmung unter den Teilnehmern war durchweg positiv. Mehr als 90 Prozent der Befragten gaben an, mit den Spielen und der Organisation zufrieden zu sein. 95 Prozent würden einen solchen Anlass erneut besuchen. Die Heim-WM wurde auch als positiver Tourismusfaktor für Zürich und Freiburg wahrgenommen. 71 Prozent der ausländischen Fans empfehlen diese Städte im Bekanntenkreis weiter.

Wirtschaftliche Bewertung

Marc-Anthony Anner und Christian Hofstetter vom Organisationskomitee betonen, dass die Erwartungen übertroffen wurden. Die Ergebnisse stärken die Argumentationskraft für zukünftige Grossanlässe in der Schweiz. Die Studie unterstreicht das Potenzial der Schweiz, internationale Events erfolgreich und gewinnbringend auszurichten, ohne die Zufriedenheit der lokalen Bevölkerung zu gefährden.