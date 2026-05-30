Heidi Klum: 'Ich werde alles dafür geben, dass das Finale nächstes Jahr wieder live ist'

Das Finale von 'Germany's Next Topmodel' wurde von einem Leak überschattet. Die Sieger Ibo und Aurélie waren bereits vor der Ausstrahlung bekannt.

Das Finale von ' Germany's Next Topmodel ' wurde von einem Leak überschattet. Die Sieger Ibo und Aurélie waren einen Tag vor Ausstrahlung bekannt. Der Leak passierte, weil das Finale erstmals nicht live, sondern vorab in Los Angeles aufgezeichnet wurde.

Heidi Klum kündigt auf Instagram an, alles dafür zu geben, dass das Finale nächstes Jahr wieder live stattfindet. Die Cover der 'Harper's Bazaar', die traditionell die Sieger zieren, landeten einen Tag vor der Ausstrahlung der Sendung in den Briefkästen der Abonnentinnen und Abonnenten. Somit wussten alle bereits, dass Ibo und Aurélie die Modelshow gewinnen werden. Der Leak konnte passieren, da die Sendung dieses Jahr zum ersten Mal nicht live produziert, sondern bereits vor Wochen in Los Angeles aufgezeichnet wurde.

Am Freitag brach die 52-Jährige dann ihr Schweigen auf Instagram. In einer Frage-Antwort-Runde äußert sie sich niedergeschlagen über den Leak: 'Ich war traurig für meine Models, das hat so ein bisschen die Spannung und ihren Moment verpuffen lassen. Und für die Zuschauer war es leider auch nicht mehr so spannend.

' Auf die Frage eines Fans, ob es nächstes Jahr wieder ein Live-Finale geben werde, stellt Heidi klar, dass der Leak kein extra Fehler gewesen war. 'Aber Fakt ist, der Fehler hätte nicht passieren können, wenn es live gewesen wäre. Ich werde alles dafür geben, dass das Finale nächstes Jahr wieder live ist', schreibt sie weiter. Ganz klar ein Live-Finale, da ist die Überraschung am grössten.

Mir ist das Format egal, Hauptsache, die Show ist gut. Fans von GNTM sorgten für Ärger, als der Leak bekannt wurde.

'Das Finale ist sowas von beschissen', 'Dieses Finale ist ein Reinfall' und 'Langweiligstes Finale aller Zeiten', lauteten ein paar besonders harsche Fazite auf Social Media. Nebst Ibo und Aurélie standen Anna, Pflegefachfrau aus dem Landkreis Rosenheim, Daphne, die 25-jährige Aushilfe in einem Möbelhaus aus Pulheim, der 34-jährige Godfrey, Administrator aus Wien und der 32-jährige Sales Advisor Tony aus Berlin im Finale der 21. Staffel GNTM





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