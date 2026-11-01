Heidi Klum Halloween 2023: Abgetrennte Hand als Kostüm in New York

Heidi Klum überrascht mit einer abgetrennten Hand als Halloween-Kostüm. Tom Kaulitz fehlt. Mike Marino gestaltete die Maske. Kinder sind anwesend. Party in New York.

Das Supermodel Heidi Klum hat ihre traditionelle Halloween-Party in New York erneut mit einem außergewöhnlichen Kostüm gefeiert, das diesmal eine gigantische, abgetrennte und abgerissene Version ihrer eigenen Hand darstellte. Bei diesem spektakulären Auftritt vor der Presse am roten Teppich positionierte sie sich derart, dass sie auf dem Mittel- und Ringfinger stand, während sie gleichzeitig ein wenig Kunstblut auf das Geschehen spuckte, um den Effekt zu vervollständigen. Sie erklärte den anwesenden Journalisten, dass ihre eigene linke Hand als direkte Inspiration für diese groteske und detailreiche Verkleidung diente, die zweifellos die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog.

Heidi Klums Halloween Kostüm und Hand Maske

Laut Angaben von Klum handelt es sich bei dieser Veranstaltung um das fünfundzwanzigste Mal, dass sie eine Halloween-Party veranstaltet, was die lange Tradition diesesEvents unterstreicht. Ihre historischen Verkleidungen werden bereits als Meisterwerke der Verwandlungskunst gefeiert, da sie in der Vergangenheit schon als dicker Anglerwurm, als die mythische Figur Medusa oder als die ikonische Figur E.T. aus dem weltberühmten US-amerikanischen Science-Fiction-Film von Steven Spielberg aufgetreten ist. Der kreative Kopf hinter vielen dieser beeindruckenden Verwandlungen ist der Spezialeffekt-Maskenbildner Mike Marino, der auch dieses aktuelle und horrorartige Kostüm geschaffen hat, welches die Grenzen zwischen Realität und fiktiver Angstwelt verschwimmen lässt.

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Die Familie war auch bei dieser Veranstaltung wieder vollständig vertreten, da auch ihre Kinder Lou Sulola Samuel, Johan Samuel und Leni Klum an der Halloween-Party in New York dabei waren. Lou Sulola Samuel wurde dabei ausdrücklich als das linke Kind in den Beschreibungen erwähnt, was auf die visuelle Komposition der Familie bei öffentlichen Auftritten hinweisen könnte. Die Anwesenheit der Kinder fügt der Party eine familiäre Dimension hinzu, trotz des oft gruseligen und surrealen Charakters der Masken, die Heidi Klum und ihre Gäste tragen, um die Halloween-Nacht zu zelebrieren.

Heidi Klum und Tom Kaulitz Fehlen Auf Der Party

Im Gegensatz zu vorherigen Jahren war Klums Ehemann Tom Kaulitz bei dieser besonderen Feier nicht anwesend, was eine deutliche Abweichung von der üblichen Präsenz darstellt. Zu Klums Halloween-Auftritten gehört normalerweise auch der Musiker Tom Kaulitz als integraler Bestandteil der inszenierten Geschichten, wobei er in der Vergangenheit etwa das Ei zu ihrem Pfauenkostüm darstellte, als Angler zu ihrem Wurm kostüm auftrat oder sich als versteinerte Krieger verkleidete, als sie das Medusa-Kostüm trug. Diese dynamische Rolle des Ehemanns als passiver oder aktiver Teil der Inszenierung fehlte dieses Jahr vollständig.

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Die Abwesenheit von Tom Kaulitz wurde bereits vorab angekündigt, als er gemeinsam mit seinem Bruder Bill im Podcast Kaulitz Hills verkündete, dass er in diesem Jahr wegen eines Konzerts in Deutschland nicht bei der Party sein kann. Diese Planungssicherheit ermöglichte es, dass die Feierlichkeiten trotzdem ohne Unstimmigkeiten verliefen, auch wenn die typische Duo-Präsenz von Heidi und Tom, die viele Fans lieben, dieses Jahr ausfiel. Die Priorisierung der musikalischen Karriere von Tom und Bill Kaulitz in Deutschland steht im Kontrast zur lokalen Tradition von Heidi in New York.

Heidi Klum Tradition und Mediale Aufmerksamkeit

Wie jedes Jahr wurde vor der diesjährigen Party emsig gerätselt, mit welcher spektakulären Verwandlung Klum dieses Mal überraschen würde, was die mediale Spannung und das öffentliche Interesse an diesem Ereignis widerspiegelt. Die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit ist so hoch, dass jedes Jahr neue Spekulationen über die Themen und die Art der Verkleidung aufkommen, bis die Überraschung schließlich offenbart wird. Die detaillierte Arbeit von Mike Marino an der Hand-Maske zeigt, wie viel Aufwand in diese kurze, aber intensive Präsenz investiert wird, um den maximalen visuellen Impact zu erzielen.

Die Party findet jährlich in New York statt und hat sich zu einem festen Termin im Kalender der Popkultur etabliert, der von Fans und Medien gleichermaßen verfolgt wird. Die Kombination aus hochkarätigen Spezialeffekten, der Beteiligung der Familie und der medialen Inszenierung macht diese Halloween-Feier zu einem einzigartigen Ereignis, das über eine einfache Verkleidungsparty hinausgeht. Es ist ein Fest der Kreativität, bei dem Heidi Klum ihre Grenzen immer wieder ausreizt, um ihre Fans und die Presse mit neuen, oft schockierenden, aber immer faszinierenden Ideen zu überraschen.