Vor 40 Jahren starb Heidi Abel. Eine neue Ausstellung im Stadtmuseum Aarau würdigt die Moderatorin, die das Schweizer Fernsehen prägte und gegen Vorurteile ankämpfte.

Die Schweizer Fernsehgeschichte ist untrennbar mit dem Namen Heidi Abel verbunden. Als eine der prägendsten Moderatorinnen ihres Landes begeisterte sie das Publikum mit ihrer einzigartigen Professionalität und ihrer warmherzigen Art. Nach ihrem Tod im Jahr 1986 trauerte nahezu die gesamte Schweiz um die TV-Ikone. Vier Jahrzehnte später rückt eine fotografische Würdigung im Stadtmuseum Aarau die Karriere der Pionierin wieder ins kollektive Gedächtnis.

Ehrung der TV-Pionierin in der Schweiz

Das Stadtmuseum Aarau widmet der verstorbenen Moderatorin von November 2026 bis Januar 2027 eine spezielle Ausstellung. Die Vernissage ist für den 19. November 2026 um 18 Uhr geplant und wird durch eine szenische Lesung mit dem Titel "Schlagrahm, darauf eine Kirsche" begleitet, die ein fiktives Interview mit Heidi Abel darstellt. Begleitend zur Schau erscheint ein neues Buch, das ihre Lebenswerk und ihren Einfluss auf die Medienlandschaft detailliert aufarbeitet.

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Diese Geste ehrt nicht nur ihre Beliebtheit bei den Zuschauern, sondern korrigiert auch die historische Wahrnehmung ihrer Rolle. Während das breite Publikum sie liebte, wurde ihre Leistung innerhalb der Strukturen des Schweizer Fernsehens lange Zeit unterschätzt. Die Ausstellung dient als Dokumentation einer Frau, die in einer von Männern dominierten Branche hart um Anerkennung und ihren festen Platz kämpfen musste.

Kampf um Anerkennung im Medienwesen

Obwohl Heidi Abel Millionen von Menschen in ihren Schweizer Wohnzimmern nahestand, fühlte sie sich oft zu wenig Raum für ihre eigenen Bedürfnisse gelassen. In einer Ära, in der nur wenige Gesichter im Fernsehen zu sehen waren, stieg sie zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten der Nation auf. Ihre Krankheit, an der sie schließlich starb, hatte sie bis zum Ende vor der Öffentlichkeit geheim gehalten.

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Die Moderatorin starb am 23. Dezember 1986 im Alter von 57 Jahren an Brustkrebs. Kurz nach 19 Uhr verkündete Helen Issler in der Nachrichtensendung "DRS aktuell" den traurigen Tod. Die Bilder der Moderatorin blieben den Zuschauern im Gedächtnis, während die Erinnerung an eine Pionierin weiterlebt, die oft zu wenig Raum für sich selbst beanspruchte.

Heidi Abel musste sich in einer männerdominierten Fernsehwelt ihren Platz hart erkämpfen. Sie erlebte, wie männliche Kollegen oft mehr miteinander als mit ihr arbeiteten und sie eher als Dekoration denn als professionelle Partnerin sahen. Trotz ihrer Erfolge blieb die Ungleichbehandlung ein ständiger Begleiter ihrer Karriere.

Karriere und mediale Präsenz

Heidi Abel wurde am 21. Februar 1929 in Basel geboren. Ihr Vater war ein deutscher Musiker und ihre Mutter stammte aus Luzern. Nach dem Besuch des Mädchengymnasiums und der Kunstgewerbeschule versuchte sie sich zunächst als Model. Im Jahr 1954 erschien sie erstmals als TV-Ansagerin auf dem Bildschirm, als das Schweizer Fernsehen noch in den Kinderschuhen steckte und nur 4457 Haushalte und Gastbetriebe eine Fernsehkonzession besaßen.

Über einen Zeitraum von 32 Jahren gehörte sie zu den vertrautesten Gesichtern der Schweiz. Sie brachte Woche für Woche Herzlichkeit in die Wohnzimmer der Menschen und wurde weit mehr als nur eine Fernsehmoderatorin wahrgenommen. Viele Zuschauer fühlten eine persönliche Verbundenheit zu ihr, die über die reine Berufsbeziehung hinausging.

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Die Ausstellung nutzt Fotografien aus dem Ringier-Bildarchiv und dem Archiv ihres langjährigen Wegbegleiters Eric Bachmann. Die Bilder zeichnen nicht nur ihre Karriere nach, sondern auch die ersten vier Jahrzehnte des Schweizer Fernsehens, aus dem später der Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) hervorging. Sie wird als charismatische Moderatorin, engagierte Tier- und Umweltschützerin sowie als Stilikone dargestellt.

Permanenter Einfluss auf die Gesellschaft

Einige ihrer Momente waren bis heute unvergessen, wie etwa die Begegnung mit dem SVP-Mann Schlumpf, zu der sie mit Mozart-Kugeln beitrug. Obwohl diese Situationen spontan wirkten, war Heidi Abel stets bestens vorbereitet und schlagfertig genug, um Unvorhergesehenes in unvergessliche TV-Momente zu verwandeln. Zu ihrem Markenzeichen gehörte der Korb, den sie stets mit sich führte und in dem scheinbar ihr halber Hausrat Platz fand.

Persönliche Erinnerungen wie die von blue News Redaktor Bruno Bötschi verdeutlichen ihre Ausstrahlung. Als 19-Jähriger erhielt er von ihr eine Autogrammkarte im Einkaufszentrum Waro in Rickenbach TG, die jahrelang neben seinem Kopfkissen hing. Diese Art der persönlichen Verbindung zu den Zuschauern war für sie charakteristisch und trug maßgeblich zu ihrem bleibenden Andenken bei.