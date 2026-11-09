James Massie beantragt die Amtsenthebung von Pete Hegseth. Donald Trump unterstützt den US-Verteidigungsminister trotz massiver Vorwürfe im Kongress.

Der republikanische Abgeordnete James Massie hat erneut einen offiziellen Antrag auf ein Amtsenthebung sverfahren gegen US-Verteidigungsminister Pete Hegseth eingereicht. Diese politische Aktion erfolgt vor dem Hintergrund der schweren Wahlniederlage der Republikaner bei den kürzlich abgehaltenen Midterms. Gegner des Ministeriums sehen darin eine strategische Chance, den umstrittenen Verteidigungsminister endlich aus dem Amt zu entfernen, obwohl die politischen Realitäten im Kongress den Erfolg solcher Verfahren erheblich erschweren.

Massie Begründung Militäreinsätze Iran

James Massie rechtfertigt seinen neuen Rechtsakt mit Hegseths Handlungen im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg und weiteren militärischen Operationen. Der Kongressabgeordnete wirft dem Verteidigungsminister vor, rechtswidrige Kriegsführung gegen den Iran betrieben zu haben. Dabei habe er Gesetze zur Vermeidung ziviler Opfer bewusst missachtet. Massie kritisiert scharf die Tötung angeblicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik. Internationale Experten sehen in diesen Aktionen keine ausreichende rechtliche Basis. Seit dem Amtsantritt von Donald Trump und der Vereidigung von Pete Hegseth hat das zuständige US-Regionalkommando zahlreiche mutmassliche Schmugglerboote aus der Luft angegriffen. Dabei kamen bereits Hunderte von Menschen ums Leben.

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Trump Verteidigung Hegseth Kritik

Trotz dieser gravierenden Vorwürfe stellt sich Präsident Donald Trump eindeutig hinter seinen Verteidigungsminister. Trump hob bei einer spontanen Pressekonferenz am Montag im Weissen Haus die angeblichen Errungenschaften von Pete Hegseth hervor. Er versicherte den Journalisten, dass er dem Minister die Treue halten wird, selbst wenn eine Parlamentskammer dem Entlassungsverfahren mehrheitlich zustimmen sollte. Die politische Fehde zwischen Donald Trump und James Massie ist seit Langem bekannt. Massie war massgeblich daran beteiligt, den Kongress zur Offenlegung von Ermittlungsakten im Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu zwingen. Trump hatte dies ursprünglich verhindern wollen, beugte sich schliesslich dem Votum. Aktuell nannte Trump Massie einen "Verlierer", der die Zeit des Senats nicht verschwenden sollte.

Kongress Abstimmung Verlauf

Das Repräsentantenhaus muss gemäss Medienberichten binnen zwei Sitzungstagen, also bis spätestens Mittwoch, über den Antrag abstimmen. Massie reichte das Dokument mit erhöhter Dringlichkeit ein. Für die Annahme des Antrags ist im Repräsentantenhaus eine einfache Mehrheit der Abgeordneten nötig. Sollte das Unterhaus mehrheitlich für das Verfahren votieren, müssen mindestens zwei Drittel der Senatoren ebenfalls dafür stimmen. Die Republikaner verfügen im Senat über eine knappe Mehrheit von 53 der 100 Sitze. Dies macht es sehr wahrscheinlich, dass das Verfahren in dieser Kammer scheitern wird. Sollte der Senat doch zustimmen, bleibt Donald Trump als Präsident die Möglichkeit eines Vetos. Der Konguss müsste dann eine Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern erreichen, um dieses Veto zu überstimmen.

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Politische Auswirkungen Midterms

Der Iran-Krieg und seine Folgen gelten als Hauptursache für das desaströse Abschneiden der Republikaner bei den Midterms. Die Lebenshaltungskosten der Amerikanerinnen und Amerikaner sind durch den ungelösten Dauerkonflikt erheblich gestiegen. Donald Trump hatte den Wählern einst versprochen, sie finanziell massiv zu entlasten, was nicht eingetreten ist. Dies könnte dazu führen, dass diesmal mehr Abgeordnete das Verfahren unterstützen als beim vorherigen Versuch im September. Die Demokraten werden ihre Mehrheit in beiden Parlamentskammern erst zu Beginn des Jahres 2027 übernehmen. Bis dahin kontrollieren die Republikaner weiterhin beide Häuser des Kongresses. Experten stufen den aktuellen Antrag als eher symbolischen Charakter ein.

Hegseth Pressekonferenz und Vorwürfe

Pete Hegseth kündigte für den Dienstag um 14 Uhr MEZ eine Pressekonferenz an. Medienberichten zufolge wäre es seine erste im Pentagon seit Mai. Es war zunächst unklar, worüber der Minister sprechen wird und ob er sich zu dem aktuellen Amtsenthebungsverfahren äussern wird. Bereits im September hatte James Massie einen ähnlichen Antrag eingereicht. Damals machte sich die demokratische Kongressabgeordnete Yassamin Ansari für ein Verfahren stark. Sie argumentierte, Hegseth habe US-Truppen durch unbefugte Weitergabe geheimer Informationen in grosse Gefahr gebracht. Ansari warf dem Minister zudem Amtsmissbrauch und ein unwürdiges Verhalten vor. Seine aggressive Rhetorik, fragwürdige öffentliche Auftritte und die Vasallentreue zu Donald Trump stossen vielen Abgeordneten übel auf.