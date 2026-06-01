Heftiges Unwetter hinterlässt Spur der Verwüstung in Aarau

Ein schweres Gewitter mit Starkregen hat am Sonntag in Aarau zu Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen und erheblichen Sachschäden geführt. Die Feuerwehr war mit über 50 Einsätzen im Dauereinsatz. Besonders der Verlust der historischen Friedenslinde schockiert die Bevölkerung.

Am Sonntagnachmittag wurde Aarau von einem heftigen Gewitter überrascht, das innerhalb kürzester Zeit grosse Mengen Regen niedergehen liess. Die Folgen waren verheerend: Strassen verwandelten sich in reissende Bäche, Keller liefen voll, und zahlreiche Bäume stürzten um.

Besonders betroffen war die stark frequentierte Unterführung zwischen dem Gaiskreisel und dem Kreuzplatz, die komplett unter Wasser stand. Autofahrer wurden von den plötzlichen Wassermassen überrascht; mindestens ein Fahrzeug blieb stecken und erlitt Totalschaden. Die Kantonspolizei Aargau sperrte die Unterführung für mehrere Stunden, um die Bergung zu ermöglichen und weitere Unfälle zu verhindern. Auch die Pferderennbahn in Aarau blieb nicht verschont.

Viele Besucher, die das Rennprogramm verfolgten, wurden vom plötzlichen Wetterumschwung kalt erwischt. Der Aargauische Rennverein berichtete, dass zahlreiche Gäste die Veranstaltung vorzeitig verliessen, um Schutz zu suchen. Aufnahmen vom Parkplatz zeigen jedoch, dass viele nicht trocken davonkamen; das Gelände glich einem See. Die Feuerwehr Aarau war ab dem frühen Abend mit über 50 Einsätzen beschäftigt.

Kommandant David Bürge schilderte die Lage: Es gab Wasser in Kellern, umgestürzte Bäume und Lifte, die wegen des Wassers steckengeblieben sind. Mehrere Bäume auf der Pferderennbahn wurden gespalten oder entwurzelt. In einem Wohnquartier an der Erlinsbacherstrasse fiel eine grosse Eiche auf ein Wohnhaus. Anwohner hielten den Moment des Sturzes zufällig auf einem Handyvideo fest, das zeigt, wie der Baum mit ohrenbetäubendem Krach auf das Dach kracht.

Der Tag nach dem Unwetter offenbarte das ganze Ausmass der Zerstörung. Besonders schmerzlich für die Aarauer Bevölkerung war der Verlust der Friedenslinde, eines traditionsreichen Baumes oberhalb des Binzenhofquartiers. Die Linde war am 5. Oktober 1945 zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs gepflanzt worden.

Der Baum stammte aus der Baumschule Hauenstein in Rombach und war bei der Pflanzung etwa drei Meter hoch. Ein Spenglermeister namens Kull verlötete damals eine Kupferbüchse mit historischen Dokumenten, die unter den Wurzeln vergraben wurde. Über Jahrzehnte hinweg entwickelte sich die Linde zu einem beliebten Rastplatz mit herrlichem Blick ins Aaretal bis nach Wildegg. Nun liegt sie entwurzelt am Boden, ein symbolträchtiger Verlust für die Stadt.

Die Kantonspolizei Aargau zog am Montagmorgen eine erste Bilanz. In der Notrufzentrale gingen bis Sonntagabend mehrere Dutzend Meldungen aus Aarau und Umgebung ein. Neben der Feuerwehr Aarau waren sieben weitere Feuerwehren aus der Region im Einsatz, um überflutete Strassen, vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume zu beseitigen. In Suhr stürzte ein Baum auf ein Haus, wobei die Schäden glimpflicher ausfielen als in Aarau.

Ein weiterer Baum wurde beim Schulhaus Feld entwurzelt. Die Feuerwehr Suhr veröffentlichte Bilder der Einsätze in den sozialen Medien. Auch aus Brugg und Beinwil am See wurden umgestürzte Bäume gemeldet. Glücklicherweise gab es laut Kantonspolizei keine Verletzten.

Die Messstation Aarau/Buchs registrierte innerhalb von zwei Stunden fast 25 Millimeter Niederschlag - so viel wie seit dem 7. Dezember nicht mehr an einem Tag. Das Unwetter hat gezeigt, wie anfällig die Region für plötzliche Starkregen ist. Die Einsatzkräfte arbeiten weiterhin an der Schadensbeseitigung.

Für die Aarauer Bevölkerung bleibt vor allem der Verlust der Friedenslinde eine emotionale Angelegenheit. Die Stadtverwaltung prüft nun Möglichkeiten, den Baum zu ersetzen oder eine Gedenkstätte zu schaffen. Das Ereignis wird noch lange in Erinnerung bleiben





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