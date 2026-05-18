Heftiger Wolkenbruch über Basel – Pfingsten ins Wasser?

Ein heftiger Graupelschauer in Basel und ein Temperaturabfall von 15 auf 9 Grad. Die Meteorologin Sarah Baumann von Meteo Schweiz betont, dass die Wetterlage sich am Abend beruhigte und die Gewitterzelle über Basel beobachtet wurde. Am Freitag erwartet sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad und Sonnenschein, aber am Pfingstwochenende bleibt die Wetterlage unsicher.

Heftiger Wolkenbruch über Basel – fällt auch Pfingsten ins Wasser? und sorgte für einen heftigen Graupelschauer. An diversen Stellen in der Stadt blieb der Graupel liegen und die Temperaturen sanken von 15 auf 9 Grad.

Fällt Pfingsten auch ins Wasser? Im Lauf des Abends beruhigte sich die Wetterlage in Basel wieder, teilte Meteo Schweiz auf Anfrage mit. Wir haben die Gewitterzelle über Basel auch beobachtet, sagt Meteorologin Sarah Baumann. Am Dienstag gerate man in eine Warmfront, die Niederschläge mit sich bringen könne – dies ebenso in der Nacht auf Mittwoch.

Am Freitag erwartet Meteo Schweiz sommerliche Temperaturen bis zu 30 Grad und Sonnenschein. Am Pfingstwochenende sei die Wetterlage bisher noch unsicher. Man bleibe zwar in der warmen Luft, es könnte aber in der Region Basel immer wieder Störungen geben, so Baumann: Es wird wahrscheinlich sonnig und warm, es bleibt aber eine Restunsicherheit





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