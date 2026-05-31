Heftige Unwetter in Aarau: Überschwemmungen und umstürzende Bäume

Schwere Gewitter mit Starkregen haben am Sonntag in Aarau zu Überschwemmungen und Sturmschäden geführt. Die Unterführung zwischen Gaiskreisel und Kreuzplatz stand komplett unter Wasser, ein Auto blieb stecken. Mehrere Bäume stürzten um, einer auf ein Wohnhaus. Verletzte gab es keine. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Am Sonntag, dem 31. Mai 2026, wurde die Stadt Aarau von heftigen Unwetter n heimgesucht, die zu erheblichen Schäden und Verkehrsbehinderungen führten. Gegen 19.35 Uhr zog ein schweres Gewitter mit Starkregen über die Region, begleitet von Sturmböen, die mehrere Bäume entwurzelten.

Besonders betroffen war die viel befahrene Unterführung zwischen dem Gaiskreisel und dem Kreuzplatz, die komplett unter Wasser stand. Die Kantonspolizei Aargau war mit einem grossen Aufgebot vor Ort, um die Schadenstelle zu sichern und den Verkehr umzuleiten. Augenzeugen berichteten, dass die Unterführung zunächst noch passierbar war, bevor die Wassermassen schnell anstiegen. Mindestens ein Auto blieb in den Fluten stecken und erlitt Totalschaden.

Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, blieben jedoch unverletzt. Die Feuerwehr pumpte das Wasser ab, um die Strasse wieder freizugeben. Der Verkehr staute sich in den Abendstunden auf den umliegenden Strassen. Neben der Überschwemmung sorgten umstürzende Bäume für weitere Schäden.

Auf der Pferderennbahn in Aarau krachten mehrere Bäume um, davon einer auf ein angrenzendes Wohnhaus. Anwohner wurden von dem Ereignis überrascht, konnten den genauen Moment des Baumsturzes jedoch zufällig mit einem Handy video festhalten. Die Aufnahme zeigt, wie der mächtige Stamm krachend auf das Dach des Nachbarhauses fällt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, aber am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden.

Die Kantonspolizei sperrte den Bereich weiträumig ab, um weitere Gefahren zu vermeiden. Auch auf der Rennbahn selbst kam es zu Behinderungen: Besucher der Pferderennveranstaltung wurden vom plötzlichen Wetterumschwung überrascht. Der Aargauische Rennverein teilte mit, dass viele Gäste die Veranstaltung frühzeitig verliessen. Ob sie trockenen Fusses das Gelände erreichten, blieb unklar, denn der Parkplatz stand teilweise unter Wasser.

Bilder zeigen Autos, die bis zu den Radkästen im Wasser standen. Die Einsatzorganisationen waren über Stunden im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Kantonspolizei Aargau konnte am Abend keine abschliessenden Angaben zum Schadensausmass oder zu Verletzten machen. Die Aufräumarbeiten dauerten die ganze Nacht an.

Der starke Regen führte auch in anderen Regionen des Kantons zu lokalen Überschwemmungen und Kellerüberflutungen. Die Feuerwehren rückten zu zahlreichen Einsätzen aus, um vollgelaufene Unterführungen und Strassen zu leeren. Meteorologen warnen vor weiteren Gewittern in den kommenden Tagen, da eine labile Luftmasse über der Schweiz liegt. Die Bevölkerung wird gebeten, rechtzeitig Schutz zu suchen und überflutungsgefährdete Gebiete zu meiden.

Die Stadt Aarau richtete einen Bürgertelefon ein, über das Betroffene Schäden melden können. Ein Sprecher der Stadtverwaltung betonte, dass man schnellstmöglich Hilfe leisten werde. Die genaue Höhe des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Ereignisse dieses Sonntags zeigen, wie schnell harmlose Wetterlagen in gefährliche Situationen umschlagen können





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