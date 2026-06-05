Die Luzerner Band Hecht spielt 2027 im Zürcher Stadion. Bereits ein Jahr vor dem Konzert, am 12. Juni, sind die Tickets erhältlich. Die Zürcher Kantonalbank ist Presenting Partner des Hecht-Konzerts und macht 2000 vergünstigte Konzerttickets bereits am 10. Juni über den ZKB-Pre-Sale zugänglich. In einem Video verraten die Musiker, wer auf der Bühne weint und wer Peinliches ausplaudert. Die Bandmitglieder haben schon mal auf der Bühne ein Trändli verdrückt. Der Keyboarder Daniel Gisler legt vor beim Spielen der Songs, der Gitarrist Christoph Schröter ist am ehesten in der ersten Fanreihe zu finden und der E-Bass-Spieler Philipp Morscher wird als derjenige genannt, der am wahrscheinlichsten in einem Interview etwas Peinliches über die Band verraten würde.

Die Luzerner Band Hecht spielt 2027 im Zürcher Stadion . Bereits ein Jahr vor dem Konzert, am 12. Juni, sind die Tickets erhältlich. Die Zürcher Kantonalbank ist Presenting Partner des Hecht -Konzerts und macht 2000 vergünstigte Konzerttickets bereits am 10.

Juni über den ZKB-Pre-Sale zugänglich. In einem Video verraten die Musiker, wer auf der Bühne weint und wer Peinliches ausplaudert. Die Bandmitglieder haben schon mal auf der Bühne ein Trändli verdrückt. Der Keyboarder Daniel Gisler legt vor beim Spielen der Songs, der Gitarrist Christoph Schröter ist am ehesten in der ersten Fanreihe zu finden und der E-Bass-Spieler Philipp Morscher wird als derjenige genannt, der am wahrscheinlichsten in einem Interview etwas Peinliches über die Band verraten würde.

Der Songschreiber ist der perfektionistischste bei der Liederschreibung. Der Vorverkauf für die Tickets startet also früh: Bereits ein Jahr zuvor, am nächsten Freitag, 12. Juni, sind die Billette erhältlich. Die Band spielt 2027 im Zürcher Stadion und die Tickets sind bereits ein Jahr im Voraus erhältlich.

Die Zürcher Kantonalbank ist Presenting Partner des Hecht-Konzerts und macht 2000 vergünstigte Konzerttickets bereits am 10. Juni über den ZKB-Pre-Sale zugänglich. Die Bandmitglieder haben schon mal auf der Bühne ein Trändli verdrückt. Der Keyboarder Daniel Gisler legt vor beim Spielen der Songs, der Gitarrist Christoph Schröter ist am ehesten in der ersten Fanreihe zu finden und der E-Bass-Spieler Philipp Morscher wird als derjenige genannt, der am wahrscheinlichsten in einem Interview etwas Peinliches über die Band verraten würde.

Der Songschreiber ist der perfektionistischste bei der Liederschreibung. Die Band spielt 2027 im Zürcher Stadion und die Tickets sind bereits ein Jahr im Voraus erhältlich. Die Zürcher Kantonalbank ist Presenting Partner des Hecht-Konzerts und macht 2000 vergünstigte Konzerttickets bereits am 10. Juni über den ZKB-Pre-Sale zugänglich.

Die Bandmitglieder haben schon mal auf der Bühne ein Trändli verdrückt. Der Keyboarder Daniel Gisler legt vor beim Spielen der Songs, der Gitarrist Christoph Schröter ist am ehesten in der ersten Fanreihe zu finden und der E-Bass-Spieler Philipp Morscher wird als derjenige genannt, der am wahrscheinlichsten in einem Interview etwas Peinliches über die Band verraten würde. Der Songschreiber ist der perfektionistischste bei der Liederschreibung





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