Health Expo Basel: Yoga, Tower Run und hybride Games begeistern Besucher

Die Health Expo in Basel lockte am Eröffnungstag mit Yoga, einem spektakulären Tower Run und interaktiven Hybrid Games. Besucher jeden Alters informierten sich über aktuelle Gesundheitstrends, nahmen an kostenlosen Check‑Ups teil und erlebten ein buntes Rahmenprogramm mit Polizei‑Challenges und begeisternden Vorträgen.

Health ist ein Boom-Markt und die diesjährige Health Expo hat das Messegelände in Basel zum pulsierenden Treffpunkt für alle Gesundheit sinteressierten gemacht. Bereits kurz nach dem Anbruch des Tages versammelten sich vor dem Haupteingang begeisterte Besucher zu einer öffentlichen Yoga‑Session, bei der drei Dutzend Frauen und ein Mann unter den wachsamen Blicken zahlreicher Passanten ihre Bewegungen synchronisierten.

Weiter östlich, am Fuße des Messeturms, startete nach einer dreizehnjährigen Pause der Tower Run, ein spektakulärer Treppenlauf über 542 Stufen bis in das 31. Obergeschoss. Der Moderator Stefan Plattner stellte die Teilnehmenden vor, darunter der 93‑jährige Erhard Bader aus Berlin, der als ältester Läufer für Aufsehen sorgte, und der erfahrene Basler Antonio Maiorca, der im EHC‑Trikot an den Start ging und mit einem lockeren Plattdeutschen die Menge zum Lachen brachte.

Alexander Huser, der Veranstalter, eröffnete die Messe mit einem gesungenen Beatles‑Klassiker, bevor das rote Band durchtrennt wurde und die Hallen für das vielfältige Gesundheitsprogramm geöffnet wurden





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Gesundheitsmesse Tower Run Hybrid Games Check‑Up Basel

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