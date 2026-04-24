HCD gleicht Finalserie aus: 1:0-Sieg in Freiburg

Der HCD erzielt einen wichtigen Auswärtssieg in Freiburg und gleicht die Playoff-Finalserie auf 2:2 aus. Sandro Aeschlimann hält mit einer Glanzleistung den Sieg fest.

Die BCF Arena erlebte ein enttäuschendes Heimspiel für die Fans der Gottéron , obwohl die Arena zum 100. Mal in Folge ausverkauft war. Anstelle eines erwarteten Sieges und eines Festes für die Heimmannschaft, endete das vierte Spiel des Playoff-Final s mit einer 1:0-Niederlage gegen den HCD , womit die Serie auf 2:2 ausgeglichen wurde.

Das entscheidende Tor fiel bereits in den ersten Minuten der Partie, als Julian Parrée die Davoser Gäste in Führung brachte. Gottéron hatte zwar einen aktiven und offensiven Start in das Spiel gezeigt, doch diese Offensivbemühungen erwiesen sich letztendlich als ihr Verhängnis. Parrée profitierte von einem präzisen Bandenpass von Davyd Barandun, der die hochstehende Freiburger Verteidigungslinie komplett aushebelte.

Für den 23-jährigen Stürmer war es bereits der zweite Treffer in dieser Finalserie und gleichzeitig der erste Torschuss des HCD, bei dem der langzeitverletzte Ex-Nationalspieler Enzo Corvi nach über drei Monaten wieder ins Team zurückkehrte. Dieser Rückkehr sorgte für zusätzliche Motivation und Hoffnung im Davoser Lager. Gottéron fand im weiteren Verlauf des Spiels keine Anpassung an den frühen Rückstand und die daraus resultierende Spielsituation.

Die Fans in der ausverkauften Arena hatten sich ein offensives Spektakel erhofft, doch stattdessen wurde die Partie von der herausragenden Leistung des Davoser Torhüters Sandro Aeschlimann dominiert. Aeschlimann hielt die HCD-Führung mit zahlreichen Glanzparaden fest und vereitelte immer wieder vielversprechende Angriffe der Freiburger. Im Mitteldrittel verzweifelten die Freiburger Angreifer förmlich am Davoser Schlussmann, der sich als unüberwindbarer Wall erwies. Die Davoser agierten in diesem Spiel äußerst diszipliniert und defensivstark, wagten kaum eigene Angriffe, sondern lauerten stattdessen auf Konterchancen.

Dabei hatten sie auch das Glück auf ihrer Seite, da Gottéron seine Schwäche im Powerplay erneut nicht überwinden konnte. Ein vermeintlicher zweiter Treffer für den HCD durch Tino Kessler wurde nach einer strittigen Situation, in der Beni Waidacher Reto Berra im Tor zu Fall brachte, von den Schiedsrichtern aberkannt. Die Freiburger protestierten vehement gegen die Entscheidung, doch die Schiedsrichter blieben bei ihrer Entscheidung, was die Frustration auf der Freiburger Bank weiter erhöhte.

Die Schlussphase des Spiels sahen die Zuschauer eine letzte, verzweifelte Offensive der Hausherren, die jedoch ohne Erfolg blieb. Sandro Aeschlimann bewies weiterhin seine Klasse und hielt seinen Kasten sauber. Mit dem Endergebnis von 1:0 für den HCD steht die Finalserie nun bei 2:2. Das fünfte Spiel der Serie findet am Sonntag um 20:00 Uhr in Davos statt.

Dort entscheidet sich, ob der HCD die Chance hat, die Serie zu entscheiden und sich den ersten Meistertitel zu sichern, oder ob die Serie in ein spannendes sechstes Spiel geht. Es ist klar, dass ein Team in diesem Spiel die ersten beiden Meisterpucks in dieser Finalserie für sich beanspruchen wird. Die Spannung ist maximal, und die Fans können sich auf ein weiteres packendes Spiel freuen.

Die bisherige Entwicklung der Serie zeigt, dass beide Teams auf Augenhöhe sind und dass der Ausgang der Finalserie völlig offen ist. Die Leistung von Sandro Aeschlimann wird auch in den kommenden Spielen entscheidend sein, ebenso wie die Fähigkeit von Gottéron, seine Schwächen im Powerplay zu beheben und seine Offensivkraft voll auszuspielen.

Die Fans in Davos erwarten ein spannendes Heimspiel, während die Freiburger hoffen, in der nächsten Partie eine bessere Leistung abrufen zu können und die Serie wieder für sich zu entscheiden





srfsport / 🏆 10. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

National League Playoff-Final HCD Gottéron Eishockey Sandro Aeschlimann Julian Parrée

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aarau nach Sieg gegen SLO wieder in Schlagdistanz mit Leader VaduzAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Fribourg gewinnt Auswärtsspiel gegen Davos und führt in der FinalserieFribourg-Gottéron gewinnt das dritte Spiel des Playoff-Finals gegen den HC Davos in der zweiten Verlängerung durch ein Tor von Julien Sprunger und geht damit in Führung. Das Spiel war geprägt von Chancen auf beiden Seiten und einem umstrittenen Foulspiel.

Read more »

VfB Stuttgart: Sieg gegen Freiburg bringt FinaleinzugDer VfB Stuttgart dreht den Halbfinal gegen Freiburg nach Verlängerung zum 2:1. Am 23. Mai wartet im Endspiel der FC Bayern München.

Read more »

VfB Stuttgart erreicht DFB-Pokalfinale nach Verlängerungssieg gegen FreiburgDer VfB Stuttgart hat sich im dramatischen Halbfinalspiel gegen den SC Freiburg durchgesetzt und steht nun im DFB-Pokalfinale. Das Spiel ging erst in der Verlängerung mit 2:1 zu Ende, wobei Tiago Tomas den entscheidenden Treffer erzielte. Am 23. Mai wartet im Finale der FC Bayern München.

Read more »

DFB-Pokal: Freiburg fühlt sich beim Halbfinale benachteiligt – auch Stuttgart kritisiert SchiedsrichterDer SC Freiburg ist nach dem Halbfinale im DFB-Pokal gegen Stuttgart verärgert über eine strittige Schiedsrichterentscheidung, die zu einem nicht anerkannten Tor führte. Selbst Spieler des VfB Stuttgart äußerten Kritik an der Leistung des Schiedsrichterteams.

Read more »

Davos gleicht Finalserie aus: Auswärtssieg in FreiburgDer HC Davos erzielt mit einem 1:0-Sieg in Freiburg den Ausgleich in der Playoff-Finalserie gegen Fribourg-Gottéron. Die Serie steht nun 2:2. Der Heimvorteil scheint in dieser Finalserie keine Rolle zu spielen.

Read more »