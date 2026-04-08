HC Davos bezwingt ZSC im 3. Playoff-Duell und geht in Führung

Der HC Davos gewinnt das dritte Spiel der Playoff-Halbfinalserie gegen den ZSC mit 1:0 und geht in der Serie in Führung. Ein frühes Tor von Davyd Barandun und eine starke Defensivleistung sichern den Sieg für die Davoser, während der ZSC mit offensiven Problemen kämpft.

Knapp 6 Minuten vor der Schlusssirene nahm ZSC-Stürmer Vinzenz Rohrer seinem Team fast jegliche Hoffnungen, doch noch in diese enge Partie zurückzufinden. Beim Stand von 0:1 schlug der Österreicher dem durchbrechenden Davoser Topskorer Matej Stransky den Stock ins Gesicht. Weil der Tscheche eine leicht blutige Lippe davontrug, kassierte Rohrer eine 2+2-Minuten-Strafe. Dem HCD gelang in dieser 4-minütigen Überzahl zwar nicht viel, doch das rächte sich letztlich nicht mehr.

Denn die Zürcher schafften es auch in den letzten rund 2 Minuten nicht, Goalie Sandro Aeschlimann zu bezwingen. So blieb es beim 1:0 für den HC Davos, der damit in der Best-of-7-Serie auf 2:1 stellte. Baranduns seltenes Erfolgserlebnis Im 3. Aufeinandertreffen zwischen dem HCD und dem ZSC war vor allem im 1. Drittel so richtig die Post abgegangen. Den Fans boten sich Chancen hüben wie drüben und spektakuläres Tempohockey. Der goldene Treffer fiel wenig überraschend in den ersten 20 Minuten. Filip Zadina spielte die Scheibe backhand an die blaue Linie zu Tino Kessler. Dieser bediente Davyd Barandun, der per Handgelenkschuss zum 1:0 traf (13.) – auch weil Rasmus Asplund vor Hrubecs Kasten für Verkehr sorgte. Ausgerechnet Barandun: Für den 26-jährigen Verteidiger war es der 1. Skorerpunkt seit dem 24. Februar und das 2. Saisontor – das erste hatte er am 5. Oktober erzielt. Es war zudem Baranduns 1. Playoff-Goal im 39. Anlauf. Kurz vor der 1. Pause hätte es fast 2:0 aus Davoser Sicht geheissen. Stransky verpasste 3,9 Sekunden vor der Schlusssirene das leere Tor und hämmerte anschliessend verärgert seinen Stock an die Bande. Allerdings war die Partie kurz zuvor unterbrochen worden. Der zweite Abschnitt präsentierte sich deutlich zurückhaltender. Grosschancen und sauber herausgespielte Angriffe waren Mangelware. Trotz des knappen Rückstands schafften es die Zürcher nicht, das Heimteam ernsthaft unter Druck zu setzen. Die Lions zeigten ab Drittel 2 bis zum Spielende eine vor allem offensiv enttäuschende Leistung. Erst in der 39. Minute erspielte sich der ZSC seine beste Chance in Drittel 2. Nach einem energischen Forechecking von Denis Malgin kam Derek Grant im Slot freistehend zum Abschluss, einen Weg an Aeschlimann vorbei gab es aber auch hier nicht. Ebenso wenig 12 Sekunden vor der 2. Pause, als Denis Hollenstein vergeblich seinen Sturmpartner Juho Lammikko suchte. Im Schlussdrittel liess das Team von Marco Bayer auch noch 2 Powerplay-Situationen ziemlich fahrlässig ungenutzt. Die Partie zwischen dem HC Davos und dem ZSC war ein hart umkämpftes Spiel, das durch eine Mischung aus taktischer Disziplin, individueller Klasse und unglücklichen Umständen geprägt war. Der HCD nutzte seine Chancen effizient und zeigte eine solide Defensivleistung, während der ZSC mit offensiven Problemen kämpfte und seine Powerplay-Chancen nicht verwerten konnte. Die frühe Führung des HCD, erzielt durch Davyd Barandun, gab dem Spiel eine klare Richtung. Baranduns Tor war ein Moment der Erlösung für den Verteidiger, der seit langem auf einen Punktgewinn wartete. Die ZSC-Spieler versuchten, den Rückstand auszugleichen, doch die Davoser Verteidigung stand kompakt und liess kaum Torchancen zu. Insbesondere Torhüter Sandro Aeschlimann zeigte eine starke Leistung und vereitelte mehrere aussichtsreiche Schüsse der Zürcher. Die Strafe von Vinzenz Rohrer im Schlussdrittel war ein entscheidender Moment, der die Hoffnungen des ZSC auf eine Aufholjagd zunichte machte. Obwohl der HCD die daraus resultierende Überzahl nicht optimal nutzte, gelang es den Zürchern auch in der Folge nicht, den Ausgleich zu erzielen. Das zweite Drittel war von taktischer Zurückhaltung geprägt, was zu einem Mangel an klaren Torchancen führte. Der ZSC fand kaum Mittel, um die Davoser Abwehr zu durchbrechen. Erst in der Schlussphase des zweiten Drittels gelang es Derek Grant, eine gute Chance herauszuspielen, doch auch hier scheiterte er an Aeschlimann. Im Schlussdrittel versäumten es die Zürcher, ihre Powerplay-Chancen zu nutzen, was ihre Bemühungen zusätzlich erschwerte. Das Spiel zeigte die Bedeutung von Effizienz im Angriff und der Fähigkeit, die eigenen Torchancen zu nutzen. Der HC Davos bewies diese Qualitäten und sicherte sich einen wichtigen Sieg in der Serie. Die Zürcher müssen ihre Offensivleistung verbessern und ihre Powerplay-Chancen besser nutzen, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein. Die Fans können sich auf ein spannendes Spiel am Freitag freuen, wenn der ZSC wieder Heimrecht geniesst. Die Serie bleibt spannend, und jedes Spiel wird entscheidend sein





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