Hawaiian Airlines startet Moana-Sonderlackierungen und ändert Flugzeugdesign

Drei Flugzeuge von Hawaiian Airlines erhalten spezielle Lackierungen zum Disney-Film Moana. Gleichzeitig modernist die Airline ihr Erscheinungsbild: Der Iata-Code HA verschwindet und Piloten müssen ihre Bärte abrasieren.

Hawaiian Airlines hat die erste von drei geplanten Sonderlackierung en zum neuen Disney -Film " Moana " vorgestellt. Das Flugzeug, ein Airbus A321 Neo mit der Registrierung N227HA, trägt das Design "Voyage beyond the reef" und zeigt Figuren aus der Realverfilmung, die am 10.

Juli in die Kinos kommt. Das Flugzeug wird auf Routen an der US-Westküste und zu den Cookinseln eingesetzt. Zwei weitere Flugzeuge folgen im Juli: ein Airbus A330 für Transpazifik-Flüge und eine Boeing 717 für den innerhawaiischen Verkehr. Die Sonderbemalungen knüpfen an eine Tradition der Fluggesellschaft an, bereits die animierten "Moana"-Filme hatten frühere Speziallackierungen inspiriert.

Hawaiian Airlines betont die Verbindung zur polynesischen Navigation und Entdeckungsgeschichte, die Teil der Identität Hawaiis sei. Gleichzeitig gibt es bei der Airline Veränderungen im Erscheinungsbild: der Iata-Code HA wird nach Jahrzehnten aus den Lackierungen entfernt, und Piloten müssen ihre Bärte rasieren, was zu Kontroversen führt





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