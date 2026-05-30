Hautkrebs: Schweizerinnen und Schweizer suchen die starke Sonne

Die Schweiz zählt trotz wenig Sonne weltweit zu den Ländern mit viel Hautkrebs. Fachleute warnen vor späten Folgen und hohen Kosten.

Wandern, Skifahren und Baden belasten die Haut stärker als viele denken. Fachleute warnen vor späten Folgen und hohen Kosten. Die Schweiz zählt trotz wenig Sonne weltweit zu den Ländern mit viel Hautkrebs .

Laut Krebsliga und Dermatologen wird Hautkrebs heute zudem früher erkannt. Auch beim weißen Hautkrebs nehmen die Fälle zu. Die Datenlage ist dort allerdings weniger genau, weil nicht alle Erkrankungen in der Krebsstatistik erfasst werden. Schweizerinnen und Schweizer suchen die starke Sonne.

Der wichtigste Faktor ist die UV-Exposition in der Freizeit. Schweizerinnen und Schweizer halten sich gerne draussen auf: In den Bergen, an Seen, beim Wandern, Skifahren oder Baden. Mal was anderes als Wandern in den Bergen: Trailrunning. Freizeit in Bergen und an Seen erhöht das Risiko zusätzlich.

Auch Fernreisen spielen eine Rolle. Die alternde Bevölkerung sei zugleich wohlhabender geworden, erklärt Olivier Gaide, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Dermatologie und Venerologie SGDV. Die höhere Kaufkraft habe vielen Menschen Aufenthalte in den Bergen und am Meer ermöglicht. Eben Orte mit starker Sonnenexposition.

Hinzu kommt eine verbesserte Diagnostik und Früherkennung.

"Hautkrebs wird heute häufiger und früher erkannt, was sich ebenfalls in höheren Fallzahlen in der Statistik niederschlägt", erklärt Jufer. Trotz vieler Präventionskampagnen wird das Risiko laut Krebsliga weiterhin unterschätzt. Ein zentraler Grund ist, dass UV-Schäden nicht sofort spürbar sind, sondern sich oft erst Jahre später zeigen.

Zudem dächten viele Menschen bei Hautkrebs vor allem an Sommerferien, Strand und Sonnenbrand. Doch UV-Strahlen wirkten auch im Alltag - bei bewölktem Himmel, im Frühling oder im Herbst. Die Folgen zeigen sich oft dort, wo die Sonne besonders häufig draufscheint. Laut SGDV haben Männer häufiger Hautkrebs auf der Kopfhaut - etwa wegen Glatzen - sowie auf den Schultern.

Frauen sind etwas häufiger an den Beinen betroffen. Auch in den kommenden Jahren dürften die Fallzahlen in der Schweiz steigen. Hauptsächlich wegen der Demografie: Die Bevölkerung wird älter, und bei den meisten Hautkrebsarten steigt das Risiko mit dem Alter. Demnach könnten die Melanom-Erkrankungen in der Schweiz bis 2040 um rund einen Drittel zunehmen.

Beim weißen Hautkrebs wird sogar mit einem Anstieg von über der Hälfte gerechnet. Laut WHO könnten die Melanom-Erkrankungen in der Schweiz bis 2040 um rund einen Drittel zunehmen. Diese Prognosen sind allerdings mit Vorsicht zu lesen. Gerade beim weißen Hautkrebs sei die Datenlage lückenhaft, sagt Jufer.

Zudem beruhen solche Modelle auf Annahmen: Etwa dazu, wie stark sich Bevölkerung, Verhalten, Sonnenschutz und Klima verändern. Auch Gaide warnt deshalb vor zu viel Scheingenauigkeit. Bei Hautkrebs-Prognosen gebe es zu viele Variablen. Jüngere Generationen seien besser vor Sonne geschützt worden.

Gleichzeitig könne derwerden die Ausgaben weiter steigen. Sprecher Nico Nabholz erklärt: "Haupttreiber sind die Zunahme moderner Immuntherapien und der Trend, dass neue Medikamente zu immer höheren Preisen auf den Markt kommen.

" Für die Prävention setzen Krebsliga und Dermatologen nicht nur auf Sonnencreme und Eigenverantwortung. Besonders wichtig seien strukturelle Massnahmen. Sonnenschutz müsse im Alltag überhaupt möglich sein. Es brauche genügend Schattenplätze - gerade dort, wo sich Kinder aufhalten, betont Jufer





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