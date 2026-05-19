Hauseinsturz in Görlitz: Dramatischer Wettlauf gegen die Zeit

Nach einer mutmaßlichen Gasexplosion in Görlitz suchen Rettungskräfte unter extremen Bedingungen nach drei verschütteten Personen.

In der ostdeutschen Stadt Görlitz herrscht derzeit eine Atmosphäre höchster Anspannung und Ungewissheit. Nach dem plötzlichen Einsturz eines historischen Gründerzeithauses am Montagabend setzen Einsatzkräfte alles daran, drei vermisste Personen lebend aus den Trümmern zu bergen.

Die Lage vor Ort ist äußerst prekär, da neben den massiven Schuttmassen auch die Gefahr durch austretendes Gas besteht, was die gesamte Rettungsoperation erheblich erschwert. Obwohl die Zeit drängt, halten die Behörden an der Hoffnung fest, dass die Verschütteten noch überlebensfähig sind. Experten gehen davon aus, dass die Überlebenschance bei den aktuellen Temperaturen für einen Zeitraum von bis zu 72 Stunden besteht.

Ein Polizeisprecher betonte daher ausdrücklich, dass es sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt immer noch um eine aktive Vermisstensuche und nicht um eine reine Bergungsaktion handele. Die genaue Ursache für die Katastrophe wird derzeit noch ermittelt, doch Oberbürgermeister Octavian Ursu gab bereits erste Einschätzungen ab. Es deutet vieles auf eine heftige Gasexplosion hin, die das Gebäude in kürzester Zeit zum Einsturz brachte. Um die Vermissten zu lokalisieren, kommen spezialisierte Spürhunde zum Einsatz, die darauf trainiert sind, kleinste Lebenszeichen unter Trümmern wahrzunehmen.

Während die Hunde am ersten Tag noch positive Signale gaben, blieb der Erfolg am folgenden Vormittag zunächst aus. Die Rettungsarbeiten gestalten sich als mühsamer Prozess, da die Einsatzkräfte den Trümmerberg weitgehend mit Schaufeln und bloßen Händen abtragen. Der Einsatz schwerer Baumaschinen und großer Bagger wird bewusst vermieden, da die Vibrationen und die mechanische Belastung die ohnehin instabile Lage verschlimmern und die verschütteten Menschen zusätzlich gefährden könnten.

Bei den Vermissten handelt es sich um zwei rumänische Touristinnen im Alter von 25 und 26 Jahren sowie einen 48-jährigen Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit, der aus beruflichen Gründen in der Stadt war. Ursprünglich wurden fünf Personen vermisst, doch zwei davon konnten kurz nach Mitternacht ausfindig gemacht werden; diese befanden sich glücklicherweise noch auf ihrer Anreise und waren nicht im Gebäude. Das betroffene Haus beherbergte eine Mischung aus Mietwohnungen und Ferienunterkünften, was die touristische Bedeutung der Stadt unterstreicht.

Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands in der sächsischen Oberlausitz, ist bekannt für ihre gut erhaltene Altstadt und fungiert als Teil der grenzüberschreitenden Europastadt zusammen mit dem polnischen Zgorzelec. Aufgrund ihrer historischen Architektur ist die Stadt zudem ein weltweit gefragter Drehort für internationale Kinoproduktionen. Die technische Herausforderung wird durch die anhaltenden Gasleckagen verschärft. Experten arbeiten unter Hochdruck daran, die Gaszufuhr vollständig zu stoppen, da Gasansammlungen in den Hohlräumen des Trümmerfeldes eine ständige Explosionsgefahr darstellen.

Baustatiker wurden hinzugezogen, um die Stabilität der umliegenden Gebäude zu prüfen. Zwar könnten die benachbarten Häuser theoretisch bald wieder bezogen werden, doch dies wird erst geschehen, wenn die Personensuche offiziell abgeschlossen ist. Die gesamte Straße in der Nähe des Görlitzer Bahnhofs bleibt weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Fahrzeuge des Technischen Hilfswerks und der Feuerwehr prägen das Stadtbild, während eine feine Staubschicht die umliegenden geparkten Autos bedeckt.

Insgesamt waren am ersten Tag rund 140 Einsatzkräfte im Dienst, unterstützt durch Höhenretter und Hilfe aus Polen. Augenzeugen schildern das Ereignis als absolut erschütternd. Eine Anwohnerin namens Kerstin Wauer beschrieb den Moment der Explosion als vergleichbar mit einer Bombe und berichtete, wie dichter Rauch durch ihre Fenster in die Wohnung drang.

Ein weiterer Zeuge gab an, einen gewaltigen Knall und eine starke Erschütterung gespürt zu haben, was ihn dazu veranlasste, instinktiv Schutz unter einem Tisch zu suchen, bevor er den Notruf wählte. Aufgrund seiner beruflichen Erfahrung als Klempner vermutete er sofort eine Gasexplosion. Ein anderer Beobachter beschrieb den heftigen Schlag, der ihn kurzzeitig glauben ließ, sein eigenes Haus würde ebenfalls einstürzen. Diese Berichte verdeutlichen die Wucht des Unglücks und die traumatischen Erfahrungen der betroffenen Anwohner in dieser tragischen Situation





AargauerZeitung / 🏆 45. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Görlitz Hauseinsturz Gasexplosion Rettungseinsatz Sachsen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schock im Glarnerland: Sechs Einbrüche in einer NachtIn der Nacht auf Samstag wurden sechs Geschäfte im Glarnerland Opfer von Einbrüchen. Besonders betroffen: das neu eröffnete Café Traumplatz.

Read more »

Nach Hauseinsturz in Deutschland werden weiter drei Menschen vermisstNach dem Einsturz eines Gründerzeithauses in Görlitz suchen Einsatzkräfte immer noch – teils mit blossen Händen – nach möglichen Opfern. Laut Polizei könnte eine Gasexplosion das Unglück verursacht haben.

Read more »

Drei Vermisste nach Hauseinsturz in Görlitz bei GasexplosionIn Görlitz stürzte ein Mehrfamilienhaus ein. Drei Personen werden vermisst, die Suche läuft.

Read more »

Direktor Peter Lack verlässt Caritas Schweiz / Die Suche nach einer Nachfolge wird eingeleitetLuzern (ots) - Nach über vier Jahren an der Spitze von Caritas Schweiz hat Peter Lack entschieden, sich beruflich neu zu orientieren. Lack hat die Caritas in einer...

Read more »