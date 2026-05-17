Hausbrand in Züberwangen: Zwei Gebäude schwer beschädigt und Bewohner obdachlos

Ein massiver Brand im Ortsteil Weieren forderte den Einsatz von 60 Feuerwehrleuten. Ein Haus ist komplett zerstört, während die Bewohner nun eine Ersatzunterkunft suchen.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags wurde die beschauliche Ruhe in der Gemeinde Züberwangen im Kanton St. Gallen durch ein dramatisches Ereignis jäh unterbrochen.

Gegen 04:45 Uhr ging bei der zuständigen Notrufzentrale ein alarmierender Notruf ein, der auf einen massiven Brand im Ortsteil Weieren hinwies. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein erschreckendes Bild: Ein Doppeleinfamilienhaus sowie ein direkt an dieses angebaute Schopfgebäude standen bereits in Vollbrand. Die Intensität des Feuers war so gewaltig, dass die Flammen in kurzer Zeit eine enorme Hitze entwickelten und begannen, auf die unmittelbare Umgebung überzugreifen.

Besonders kritisch gestaltete sich die Situation, als das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus übersprang, was die Gefahr eines Flächenbrandes in der Wohnsiedlung massiv erhöhte und die Einsatzkräfte unter enormen Zeitdruck setzte. Um die Ausbreitung der Flammen zu stoppen und weitere Gebäude in der Nachbarschaft vor der Zerstörung zu bewahren, wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften mobilisiert. Insgesamt rund 60 Angehörige der Feuerwehr aus der Region wurden zur Unterstützung angefordert, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Die Feuerwehrleute kämpften unter schwierigsten Bedingungen gegen die Hitze und den dichten, schwarzen Rauch, der weite Teile des Ortsteils Weieren einhüllte und die Sichtverhältnisse extrem einschränkte. In einem strategisch notwendigen Schritt mussten die Einsatzkräfte das Dach des zweiten betroffenen Hauses gewaltsam öffnen, um einen besseren Zugang zum Brandherd zu erhalten und die Glut vollständig zu löschen, bevor das Gebäude ebenfalls komplett verloren gegangen wäre.

Während dieses intensiven Kampfes gegen das Feuer kam es zu einem teilweisen Einsturz des angebauten Schopfes, was jedoch glücklicherweise keine weiteren Personen gefährdete, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt bereits weitgehend evakuiert war und die Einsatzkräfte die Gefahrenzone abgesperrt hatten. Trotz der Schwere der Zerstörungen gibt es eine wichtige positive Nachricht: Alle Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebäude konnten sich rechtzeitig und selbstständig in Sicherheit bringen.

Es wurde keine Person verletzt, was angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich das Feuer ausbreitete, als glücklicher Umstand gewertet wird. Die materiellen Verluste sind jedoch immens und lassen die Betroffenen in einer schwierigen Lage zurück. Das betroffene Doppeleinfamilienhaus wurde durch die Flammen und die anschließenden Löscharbeiten so stark beschädigt, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Für die nun obdachlosen Betroffenen läuft die dringende Suche nach einer angemessenen Ersatzunterkunft, um ihnen in dieser traumatischen Situation ein sicheres Dach über dem Kopf zu bieten. Parallel dazu haben die Ermittlungen zur Brandursache bereits begonnen. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen ist vor Ort, um durch detaillierte Untersuchungen und systematische Spurensicherungen festzustellen, wie es zu dem Brand kommen konnte und in welcher Höhe sich der Gesamtschaden genau beziffern lässt.

Die Gemeinde Züberwangen steht nun vor der Aufgabe, den betroffenen Familien beizustehen und die Aufarbeitung dieses erschütternden Ereignisses zu begleiten





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