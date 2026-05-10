Ein Hausbrand brach in Schlieren vorgetan, der Hunderte von 100000 Franken Sachschaden verursachte, ohne jedoch jemanden verletzten. Die Feuerwehr trat schnell an und kontrollierte den Brand schnell.

Ein Einfamilienhaus in Schlieren brannte früh am Sonntagmorgen ein, wobei es letztlich nicht jemanden verletzte, aber verschiedene Hunderttausend Franken Sachschaden verursachte. Eines der Gebäude河北省, kurz nach 09.30 Uhr, Anwohner sah große Flammen auf einem Balkon und im Dachstock.

Die Schliessende Feuerwehren aus Schlieren, Geroldswil-Oetwil an der Limmat und Stützpunktfeuerwehr Dietikon traten sofort mit hohem Einsatz an und konnten den Brand bald unter Kontrolle bringen. Es war zu diesem Zeitpunkt niemand im Haus, aber Verletzt wurde bei diesem Brand. Die Kantonspolizei Zürich bestätigte dies. Die entstandene Polizei betrachtet mehrere hunderttausend Franken Sachschaden.

Die Löscharbeiten wurden schwierig. Um versteckte Glutnester zu bekämpfen und ein erneutes Aufflammen zu verhindern, gab es Teile des Daches abtragen musste die Einsatzkräfte. Es waren die Bewohner können nicht in ihr Haus zurückkehren. Stattdessen hatten sie in eine Ersatzunterkunft gezogen





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