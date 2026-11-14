Hausbrand in Oensingen: Feuerwehr löscht Brand im November 2026

Am 13. November 2026 brach in Oensingen ein Schopf in Brand. Die Kantonspolizei Solothurn löschte den Brand. Keine Verletzten, aber Dachschäden.

Am Freitagabend, den 13. November 2026, ereignete sich ein brandartiger Vorfall an der Römerstrasse in Oensingen im Kanton Solothurn. Kurz nach 19.15 Uhr ging die Kantonspolizei Solothurn von einem ausgelösten Alarm aus, nachdem der Brand eines Anbauschopfes an einem Einfamilienhaus gemeldet wurde. Die zuständigen Einsatzkräfte wurden unverzüglich zu dem betroffenen Grundstück entsandt, um die Lage zu beurteilen und zu kontrollieren.

Detailablauf des Brandes am 13. November 2026

Sobald die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten sie sofort eine erhebliche und dichte Rauchentwicklung fest, die sich schnell ausbreitete. Der Schopf, der direkt an das Haupthaus angrenzt, war bereits komplett in Flammen aufgegangen. Die schnelle Reaktion der Polizei und der Feuerwehr verhinderte zunächst eine unkontrollierte Ausbreitung der Flammen auf das benachbarte Wohngebäude, auch wenn eine Gefahr bestand. Die Bewohner der Liegenschaft hatten die Situation rechtzeitig erkannt und das Grundstück selbstständig sowie ohne Zögern verlassen können.

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Ablauf der Löscharbeiten und Rettungsdienst

Neben der Polizei rückte auch der Rettungsdienst vorsorglich an der Römerstrasse aus, um im Falle von Rauchgasvergiftungen oder anderen gesundheitlichen Beschwerden eingreifen zu können. Zum Glück gelangte niemand in direkte Kontakt mit den Flammen, und es wurden keine Personen verletzt. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Solothurn und der Feuerwehr arbeiteten Hand in Hand, um das Feuer schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen. Dank der professionellen Arbeitsweise konnten die Flammen rasch gelöscht und die Gefahr für die umliegenden Gebäude gebannt werden.

Sachschäden am Dach des Einfamilienhauses

Trotz der schnellen Intervention blieb das Feuer nicht ohne Folgen für die Immobilie. Bei der nachträglichen Begutachtung der Schäden stellte sich heraus, dass ein Teil des Daches des angrenzenden Einfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die starken Rauchschwaden und die unmittelbare Hitzeentwicklung hatten das Dachmaterial des Haupthauses beeinträchtigt. Die genauen Ausmaße der materiellen Schäden am Dachstuhl und an der Dacheindeckung werden derzeit noch von den zuständigen Stellen geprüft und dokumentiert.

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Erkundungen der Kantonspolizei Solothurn

Die Kantonspolizei Solothurn hat die Ermittlungen zum genauen Brandherd und zur möglichen Ursache des Feuers aufgenommen. Da es sich um ein Wohnhaus handelt, sind die Sicherheitsbehörden verpflichtet, jede Entstehung eines Brandes penibel zu untersuchen, um Fahrlässigkeit oder gar Brandstiftung auszuschließen oder zu belegen. Die Beamten sichern die Tatorte, hören potenzielle Zeugen, die den Vorfall beobachten könnten, und werten die technischen Daten der Einsatzkräfte aus. Es ist davon auszugehen, dass die Ermittlungen mehrere Tage in Anspruch nehmen werden, bis eine klare Ursache festgestellt ist.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft und Umgebung

Die starke Rauchentwicklung, die während der Löscharbeiten entstand, legte nicht nur das betroffene Haus lahm, sondern sorgte auch in der weiteren Nachbarschaft der Römerstrasse und im Stadtteil Oensingen für Besorgnis. Anwohner berichteten über den stechenden Geruch und die sichtbare Rauchwolke, die über den Dächern hing. Zum Glück konnte die Ausbreitung des Rauchs in andere Gebäude durch die geschlossenen Fenster und Türen weitgehend verhindert werden. Die lokale Bevölkerung wurde möglicherweise über soziale Medien oder lokale Nachrichten über die Lage informiert, um Panik zu vermeiden. Die Behörden betonen weiterhin, dass keine weiteren Gefahren für die Allgemeinheit bestehen und der Vorfall vollständig unter Kontrolle ist.