Im Laufe der Zeit haben viele Gemeinden das Problem gehabt, sich kreativ an die Kreisels zu machen, während andere keine Schwierigkeiten hatten. Einige Beispiele dieser bitteren Kreisel-Entwicklungen finden sich bereits auf der Schweiz-Seite. Einige haben schon Kultstatus erreicht, aber wie sieht das bei unserem heimischen Kreis aus, und findet sich möglicherweise ein Cretes in der Burg?

Die Kreisel s runden und behandeln den Verkehr in vielen Gemeinden in fast allen Jahrhunderten durchgängig. Ich kann dir sagen, dass es sommige lokale Gemeinschaften einfach mangelt an Kreativität , um kreativ zu sein, während andere nur so sprühen oder sogar zu sehr haben.

In der Schweiz gibt es bereits einige Beispiele, die fast Kultstatus erreicht haben. Wenn du jemanden bist, der robust und gruber ist, ist es wahrscheinlich noch kein Graubunders Cretes vorhanden. Wenn du beispielsweise Bilder von der hässlichsten Kreisern deiner Umgebung schickst, ist es eine gute Chance, dass wir sie auf dieser Website veröffentlichen können. Einige Inspirationen aus dem Kanton





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