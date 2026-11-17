Das Kosovo-Sondergericht verurteilt Ex-Präsident Hashim Thaci wegen versuchter Zeugenbeeinflussung. Die Strafe von 17 Monaten kommt zu den bereits 25 Jahren hinzu.

Das Kosovo-Sondergericht in Den Haag hat den ehemaligen Präsidenten des Kosovos, Hashim Thaci, auch wegen versuchter Beeinflussung von Zeugen für schuldig befunden. Die Richterin sprach ihn der Entscheidung zufolge zu 17 Monaten Haft wegen Behinderung der Justiz verurteilt. Diese Strafmaße kommen additiv zu den bereits im September verhängten 25 Jahren Gefängnisstrafe hinzu, die Thaci wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit erhalten hatte.

Betrugsdelikt und Aussetzung der Bewährung

Die Urteilsbegründung des Gerichts stützt sich auf konkrete Vorwürfe, wonach Thaci seine Inhaftierung für illegale Handlungen nutzte. Demnach habe der Ex-Präsident aus dem Gefängnis heraus vertrauliche Informationen über Zeugen an dessen Besucher weitergegeben. Diese Handlung wertete das Tribunal als schwerwiegenden Eingriff in den Justizprozess. Die Weitergabe sensibler Daten diente dem Ziel, die Glaubwürdigkeit und Sicherheit der Aussagenden zu untergraben.

Also read Novartis erhält positive EU-Empfehlung für Cosentyx bei Jugendlichen

Zusätzlich zu der Informationsweitergabe lastet das Gericht Thaci vor, Anweisungen daran gegeben zu haben, wie Zeugen ihre Aussagen formulieren sollten. Diese direkten Befehle zur Manipulation von Zeugnissen galten als entscheidendes Indiz für die Schuld. Die Strafe von 17 Monaten wurde als angemessene Reaktion auf diese versuchte Manipulation ermittelt. Das Tribunal betonte, dass derartige Handlungen die Integrität des gesamten Verfahrens gefährden.

Vorgeschichte und Rolle der KLA-Führung

Hashim Thaci war eine zentrale Figur in der kosovo-albanischen Befreiungsarmee (KLA). Er gehörte zur Führungsriege dieser Organisation, die im Kampf um politische Ziele schwerste Verbrechen begangen haben soll. Diese Verbrechen bildeten den Hintergrund der ursprünglichen Verurteilung aus dem Vorjahr. Die Ermittlungen des Sondergerichts deckten ein breites Spektrum an Straftaten auf, die während des Konflikts im Kosovo begangen wurden.

Advertisement

Thacis politische Laufbahn führte ihn vom Kampfkommandeur zum Staatsoberhaupt. Er amtierte als Ministerpräsident und übernahm ab 2016 das Amt des Präsidenten des Kosovos. Trotz seiner hohen politischen Ämter wurde er von der Justiz zur Verantwortung gezogen. Die Verurteilung markiert einen historischen Wendepunkt in der Aufarbeitung der Konflikte auf dem Balken. Das Kosovo-Sondergericht ist dabei, seine rechtliche Verantwortung wahrzunehmen.

Rechtlicher Rahmen des Tribunals in Den Haag

Das Kosovo-Sondertribunal wurde auf internationalen Druck hin im Jahr 2015 eingerichtet. Es ist institutionell Teil des Justizsystems des Kosovos, operiert jedoch unter strengen internationalen Auflagen. Die Besetzung mit internationalen Richtern und Anklägern soll Neutralität und Unabhängigkeit gewährleisten. Diese Struktur sollte sicherstellen, dass keine einheimische politische Einflussnahme auf die Urteile erfolgt.

Der Sitz des Gerichts wurde aus Sicherheitsgründen nach Den Haag verlegt. Diese Maßnahme reagierte auf die enorme Gefährdungslage für Justizbeamte und Zeugen im Kosovo selbst. Die Verlagerung nach Den Haag schuf einen physisch geschützten Raum für die Verhandlungen. Das Kosovo-Sondergericht ist damit ein Beispiel für exterritoriale Justizmechanismen. Die Arbeit des Tribunals konzentriert sich ausschließlich auf Verbrechen, die zwischen 1998 und 2000 begangen wurden.

Folgen für den ehemaligen Staatsoberhaupt

Die Kombination aus der Hauptstrafe und der neuen Zusatzstrafe bedeutet eine fast vollständige Inhaftierung Hashim Thacis. Er wird nun nicht nur für die historischen Verbrechen der KKA bestraft, sondern auch für die moderne Manipulation der Justiz. Die Aussetzung der Bewährung bedeutet, dass er keine freien Tage oder Arbeitserlaubnis mehr hat. Jeder Verstoß gegen die Auflagen führt zur sofortigen Vollstreckung der verbleibenden Haftzeit.

Advertisement

Das Urteil hat weitreichende symbolische Bedeutung für die Region. Es zeigt, dass auch hochrangige Politiker für Verbrechen zur Rechenschaft gezogen werden können. Die Transparenz des Prozesses in Den Haag soll Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit stärken. Hashim Thacis Fall bleibt ein zentrales Thema in den internationalen Medien. Die Details der Urteilsbegründung werden sorgfältig dokumentiert. Die weitere Entwicklung der Rechtsmittel könnte weitere Verfahrensschritte nach sich ziehen.